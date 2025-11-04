Con una emoción palpable, una joven pareja de cubanos celebró en TikTok el tercer aniversario de su llegada a Estados Unidos. En el video, compartido por el usuario @isra_tamayo, ambos recordaron la dura travesía que realizaron en 2022 junto a su pequeño hijo de apenas un año, en busca de libertad y una vida mejor.
“Hoy hace tres años llegamos a este país. La travesía del 2022 que muchos vivimos. Empezamos una vida nueva”, contaron con emoción. La pareja explicó que antes de salir de Cuba vendieron lo poco que tenían para costear los pasajes y lanzarse a una aventura llena de incertidumbre. “Salimos solo los tres, con nuestro niño en brazos, y pasamos momentos muy difíciles que no se los deseamos a nadie”, recordaron.
Con fe y gratitud, aseguraron que miran atrás con alivio y orgullo. “Fueron días imposibles de olvidar, de mucha preocupación e incertidumbre, pero gracias a Dios todo salió bien. En este poco tiempo hemos logrado mucho y nos sentimos muy bendecidos”, dijeron, mientras mostraban fotos familiares y sonrisas que reflejan el esfuerzo de empezar desde cero.
El video, publicado desde Texas, se llenó de mensajes de apoyo y empatía de otros cubanos que vivieron experiencias similares. “Solo los que pasamos por eso sabemos lo duro que fue”, escribió una usuaria. “Es la historia de muchos, bendiciones para ustedes”, comentó otra. Cientos de personas compartieron también sus propias fechas de llegada y palabras de aliento para la pareja.
Con un mensaje de esperanza, los protagonistas animaron a quienes aún enfrentan el camino migratorio. “No se rindan. Siempre que llueve, escampa. Los problemas llegan, pero lo importante es tener la voluntad de enfrentarlos. Vinimos a este país a luchar por nuestros sueños”, afirmaron, cerrando con una sonrisa que simboliza el triunfo del amor, la fe y la perseverancia.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.