Cubano en Estados Unidos ayuda a las familias de su pueblo en Holguín

Adonis David Martínez, un emigrado cubano residente en Estados Unidos y originario del poblado de Velasco, en Holguín, ha impulsado una iniciativa humanitaria para llevar alimentos y productos básicos a las familias más necesitadas de su comunidad, golpeada por el reciente paso del huracán Melissa.

A través de varios videos compartidos en redes sociales, Martínez mostró el proceso de entrega puerta por puerta de los paquetes con alimentos y artículos de primera necesidad, que fueron distribuidos entre las personas más vulnerables.

En sus declaraciones, el joven explicó que contó con el apoyo de otros cubanos tanto en Estados Unidos como en la propia Cuba para hacer posible esta ayuda.

“Gracias a todos los que me han apoyado. Esto no lo hago solo, hay mucha gente detrás que también quiere ayudar. Si conocen casos de familias que lo estén pasando mal, por favor, háganmelo saber para llegar a ellos lo antes posible”, expresó Martínez en uno de los videos publicados.

La situación en el oriente cubano sigue siendo crítica. Las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Granma figuran entre las más afectadas por el fenómeno meteorológico, que dejó comunidades enteras sin electricidad, con graves afectaciones en las viviendas, pérdidas de cultivos y escasez de alimentos.

En medio de esa crisis, gestos como el de Adonis David Martínez devuelven la esperanza a quienes lo han perdido casi todo. Su iniciativa no solo alivia la difícil situación de muchas familias, sino que también refuerza el sentimiento de unión y empatía entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Mientras el régimen cubano continúa sin ofrecer soluciones efectivas a los damnificados, la ayuda solidaria de ciudadanos como Adonis David se convierte en el verdadero sustento de muchas comunidades, demostrando que la generosidad del pueblo cubano sigue viva incluso en los momentos más oscuros.