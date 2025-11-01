La propaganda sigue: Bruno Rodríguez lamenta las muertes en Haití y Jamaica por Melissa

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla lamentó este viernes las víctimas del huracán Melissa en el Caribe y transmitió “solidaridad y apoyo” a los gobiernos de Haití y Jamaica, al precisar que el ciclón dejó 30 y 19 fallecidos en esos países, respectivamente.

Su mensaje —difundido en X— llega en medio de críticas crecientes al discurso oficial cubano por el manejo de la emergencia en el oriente de la isla.

El texto de condolencias de Bruno Rodríguez por las muertes en Haití y Jamaica contrastó, además, con comentarios de usuarios que le reprochan priorizar la retórica exterior sobre las necesidades internas y que reclaman aceptar ayuda y transparencia sobre la situación en el oriente cubano.

Las críticas apuntan a la distancia entre el discurso triunfalista —que reivindica organización y disciplina— y la realidad de comunidades que continúan bajo agua o incomunicadas.

"Es lo único hacen, expresar tu retórica. Acepten la ayuda de USA. Es el pueblo quien la necesita, dejen de ser un estorbo ante las necesidades del mismo", condenó un cubano en X.

Un día antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó en su cuenta de X que la supervivencia de la población oriental tras el paso de Melissa “no es un milagro”, sino el resultado de la “preparación, la organización, la disciplina y la solidaridad” del pueblo.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Nacional, el mandatario insistió en que la prioridad sigue siendo “preservar la vida” en los territorios afectados; sin embargo, no ofreció detalles sobre los daños materiales ni sobre el alcance real de la catástrofe, que mantiene a miles de familias lidiando con inundaciones, cortes de energía y dificultades de acceso.

Las intensas lluvias y fuertes vientos asociados a Melissa provocaron severas afectaciones en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, con inundaciones en múltiples localidades y daños en redes eléctricas y de telecomunicaciones, carreteras y viviendas.

Mientras los mensajes oficiales subrayan la continuidad de las acciones de protección, las reacciones ciudadanas en redes cuestionan la falta de información precisa y la lentitud del auxilio en las zonas más golpeadas.

En paralelo, el anuncio del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre la disposición de Washington a ofrecer ayuda humanitaria inmediata a los cubanos afectados —siempre que los donativos no pasen por instituciones oficiales— reavivó la controversia diplomática.

La Habana suele interpretar ese canal como injerencia, y el debate volvió a tensarse entre llamados a aceptar apoyos externos sin condicionamientos y la postura gubernamental que exige respeto a su soberanía.

Este viernes, el gobierno cubano aseguró que Estados Unidos “no ha concretado ningún ofrecimiento de ayuda” para los damnificados, pese al anuncio público.

Según Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Minrex, la embajada cubana en Washington se comunicó con el Departamento de Estado “con motivo de lo que publicaron”, pero “hasta ahora” no ha recibido respuesta a las interrogantes formuladas.

La discrepancia entre declaraciones públicas y confirmaciones oficiales añade opacidad a un escenario ya complejo para los afectados.

Finalmente, sobre las “dos victorias” mencionadas por Díaz-Canel tras Melissa —el enfrentamiento al huracán y el voto en la ONU contra el embargo de Estados Unidos—, el oficialismo las presenta como prueba de la “fortaleza de la Revolución” y la dignidad del pueblo cubano.

No obstante, en redes y foros críticos se cuestiona el tono triunfalista de esa lectura en medio de la crisis humanitaria y del descenso del apoyo internacional a La Habana en organismos multilaterales, lo que refuerza la percepción de que la propaganda política persiste aun cuando miles de familias esperan soluciones concretas.