Gobierno presume fabricación de libretas de abastecimiento y el pueblo reacciona: “Con una hoja sobra”

El Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas anunció con entusiasmo la confección de las nuevas libretas de abastecimiento para la canasta básica del próximo año, un mensaje que provocó una oleada de críticas e ironías entre los ciudadanos.

Según la publicación realizada en Facebook, ya se encuentran listas 280 mil libretas elaboradas por la Unidad Poligráfica del territorio, y unas 252 mil serán distribuidas próximamente a las Oficodas de los municipios.

Captura Facebook / Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas

La entrega, prevista para el 20 de diciembre, será gratuita, informó Micherka Rodríguez, directora del Departamento de Registro del Consumidor en la provincia.

“Ya se encuentran confeccionadas las libretas de abastecimiento para la comercialización de los productos de la canasta familiar normada”, indicó el texto oficial.

Pero mientras las autoridades celebraban la “organización del sistema de consumo”, la población reaccionó con indignación y humor ante lo que muchos consideran una burla en medio de la escasez de alimentos básicos.

“¿Vienen vacías ya?”, preguntó Elfantasma Delaopera, mientras Belkis Serpa resumía el sentir general con un seco: “De verdad que no tienen vergüenza”.

Otras respuestas ironizaron sobre la inutilidad del documento: “En serio??? Con la portada y una hojita sobra”, comentó Maray Rivera.

“Pueden dejar una para tres o cuatro años, basta y sobra”, añadió Abby Sales.

La usuaria Bárbara Mayling Corrales llevó la crítica a un plano más serio: “¿Qué jubilado, asistenciado o vulnerable se abastece con esos productos tan limitados? Más bien revisen por qué les quitaron las dietas médicas a enfermos de cáncer, diabetes y VIH.”

Maidalys García Montesino cuestionó el gasto de recursos en un país que no logra recoger la basura con regularidad: “¿Para qué tanto papel y tinta? Ese documento está en desuso. Mejor usen ese presupuesto para limpiar los barrios.”

Otros comentarios resumieron el hartazgo generalizado: “Total, si no viene nada. Todo es en las Mipymes, si tienes dinero comes, si no, a pasar hambre”, escribió Cary Santana.

“Para qué, si no dan nada, al contrario, nos deben”, dijo Yoemi Noda.

“Que la guarden de recuerdo”, ironizó Dalioslayda Calderón.

Incluso hubo quienes sugirieron fusionar la libreta con otros documentos burocráticos, en tono de burla: “Que la incluyan con el tarjetón de la farmacia, que alcanza hasta el año 2050”, bromeó Odalis Gordillo.

El anuncio, que pretendía mostrar “eficiencia organizativa”, terminó convirtiéndose en un retrato del desencanto popular ante la realidad económica cubana: libretas nuevas, estantes vacíos y un pueblo que sobrevive más con humor que con esperanza.

