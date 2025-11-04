Federación de Béisbol Dominicana pide ayuda para peloteros cubanos afectados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) hizo un llamado a la solidaridad con los jugadores y jugadoras de béisbol cubano, tras las severas afectaciones que dejó el huracán Melissa en varias provincias de la isla.

En un comunicado difundido este lunes, la entidad pidió a dirigentes, atletas y personalidades del béisbol dominicano sumarse a una colecta de ropa y calzado deportivo destinada a apoyar a los peloteros cubanos que enfrentan momentos difíciles.

“Solicitamos el apoyo de nuestra familia del béisbol mediante la donación de ropas y calzados destinados a las jugadoras del béisbol femenino de Cuba y a los jugadores varones afectados”, señala la nota de FEDOM, que también agradeció la disposición de quienes decidan contribuir.

Aunque no se han reportado oficialmente peloteros damnificados, muchos de los integrantes de los equipos cubanos viven en zonas severamente golpeadas por el paso del huracán en el oriente del país.

Las lluvias y los fuertes vientos de Melissa provocaron la suspensión temporal de varios encuentros de la Serie Nacional, entre ellos los duelos Holguín-Artemisa, Santiago de Cuba-Sancti Spíritus y Granma-Mayabeque, que debían disputarse este martes.

En el caso de Holguín, el comisionado provincial de béisbol, Irochi Bartutis, confirmó que el equipo afronta múltiples bajas por problemas de salud y situaciones personales de varios jugadores, además de la lesión del lanzador Wilson Paredes, quien sufrió una fractura de clavícula en un accidente ocurrido en la ciudad.

Pese a las dificultades, los peloteros holguineros se trasladaron a La Habana para continuar su preparación en el estadio Changa Mederos, a la espera de la reanudación de la subserie.

Por su parte, las Avispas de Santiago de Cuba también lidian con las secuelas de Melissa. La Dirección Provincial de Deportes propuso que el equipo viaje a Sancti Spíritus este martes para iniciar la subserie 11 el jueves, aunque el conjunto entrena en condiciones difíciles en el estadio Guillermón Moncada, con una plantilla mermada y varios jugadores que aún no han podido reincorporarse.

Según el reporte del periodista Rey Domínguez, el huracán ha afectado no solo la logística del equipo, sino la situación personal de varios atletas santiagueros, muchos de ellos incomunicados debido a los estragos del fenómeno.

A pesar de las adversidades, el plantel viajará al Yayabo con el propósito de cumplir el calendario competitivo. “La salud mental de los jugadores debe ser una prioridad”, apuntó el comentario, recordando que son los peloteros quienes cargan sobre sus hombros el peso del esfuerzo y la representación de sus provincias.