"Mi revolución no me la quita nadie": anciana cubana en Holguín al recibir ayuda organizada por un cubano en EE.UU.

Una anciana de la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, se volvió viral tras aparecer en un video defendiendo con fervor la “revolución” mientras recibía una ayuda humanitaria enviada por un cubano en Estados Unidos.

El material fue grabado y compartido originalmente por Adonis David Martínez, un cubano que vive en el exterior y organizó una colecta para asistir a los damnificados por el huracán Melissa en su pueblo natal.

En el video, la anciana expresa su fidelidad al sistema cubano: “De la FAR, el MININT y que mi revolución no me la quita nadie, ni de rodillas... tengo diez hijos, la sangre fidelista de mis hijos la tienen aquí, no son opositores ni merolicos ni revendedores.”

Luego añade: “Yo no mato a nadie porque dicen que Jehová no quiere muertos ni Fidel quería muertos, pero si ahora aquí hay guerra, yo quiero que me den un arma para no dejar una que me diga que Fidel es un singao. No. A Fidel hay que quererlo.”

El video, compartido por CiberCuba Noticias en Facebook, generó más de siete mil reacciones y miles de comentarios en pocas horas. Muchos usuarios expresaron asombro o indignación por lo que consideraron una contradicción entre el discurso de la mujer y la procedencia real de la ayuda, mientras otros pidieron respeto a su edad y creencias.

Entre los comentarios se pueden leer mensajes como “A mí no me da gracia alguna, más bien tristeza, ella es de otra generación y su mente se ha quedado en el pasado”, o “Yo no le diera nada para ver si la revolución le da algo.” Otros usuarios ironizaron: “Ahí mismo me llevo el pomo de aceite y le digo que espere el suyo por la bodega.” También hubo voces más conciliadoras que defendieron la intención del donante: “Él se lo entrega por humanidad, no le interesa lo que ella diga, no son momentos de hacer política, sino de solidaridad.”

En un video previo, Adonis David Martínez explicó que su objetivo era ayudar a las familias más afectadas por el paso del ciclón: “Ya hoy en la tarde se van a hacer las entregas, gracias a ustedes por todas las donaciones, los que hicieron tanto aquí como allá en Cuba, y las personas también que aportaron, gente que de Mipymes y esas cosas nos ayudaron.”

El joven detalló que la iniciativa incluía 250 módulos con arroz, aceite, mortadella, azúcar, sal y picadillo, y que se pretendía repartirlos en distintas zonas del pueblo, entre ellas Corea, Reparto Varona, Calle 20, Las Aguadas y Cuchita. En sus publicaciones, Martínez agradeció a los vecinos por colaborar y pidió que le informaran sobre casos críticos para hacerles llegar los donativos. Su iniciativa solidaria fue reconocida por muchos cubanos dentro y fuera de la isla por llevar esperanza a una comunidad afectada por el huracán.

El video original donde aparece la anciana ya no está disponible públicamente en el perfil de su autor, aunque sigue circulando en redes, donde ha generado un amplio debate sobre la influencia del adoctrinamiento político y la realidad social de los mayores en Cuba.

La ayuda llega en un contexto crítico tras el paso del huracán Melissa, que provocó severas inundaciones y daños en la localidad. Vecinos de Velasco intentaron salvar entre lágrimas sus pertenencias mientras denunciaban la falta de alertas y de apoyo estatal durante la emergencia, en medio de una de las peores tormentas registradas este año en el oriente cubano.