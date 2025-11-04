"Es muy triste lo que vi en Guantánamo": Tiktoker cubano entrega donaciones a familias damnificadas

El tiktoker cubano Freddy King Flow entrega donaciones a familias que perdieron sus casas tras el paso del huracán Melissa en Guantánamo.

El tiktoker cubano Freddy King Flow viajó hasta la comunidad de Vallate, en Guantánamo, para entregar donaciones a familias que lo perdieron casi todo tras el paso del huracán Melissa, en una de las zonas más afectadas del oriente cubano.

Las imágenes que compartió en redes sociales muestran una realidad muy distinta a la descrita por Miguel Díaz-Canel, quien aseguró días antes que los daños en la provincia fueron “menores” y que el territorio “podría recuperarse con fuerzas y recursos propios”.

En los videos publicados por el creador, se ven casas sin techos, paredes derrumbadas y familias cocinando entre escombros, mientras agradecen la llegada de los donativos reunidos por sus seguidores.

Freddy King Flow, con tono sereno y conmovido, relató que “las personas nos recibieron con lágrimas en los ojos, pues muchas de las casas habían perdido sus techos y muchas estaban completamente destruidas y en el suelo”.

El joven explicó que su equipo se adentró en lugares intrincados para entregar alimentos básicos como arroz, azúcar, pollo, aceite y refrescos.

“No sabían qué hacer; al ver todas esas casas destruidas, nosotros tampoco teníamos palabras suficientes para alegrarles el día, pero de una forma u otra pudimos hacer algo positivo por estas personas”, dijo en uno de los videos grabados entre ruinas y calles de fango.

A diferencia del discurso triunfalista del gobierno, el contenido de Freddy muestra la desesperanza y el abandono de familias que siguen sin recibir ayuda oficial. En una de las escenas, el tiktoker entrega una bolsa con víveres a un hombre que perdió el techo de su vivienda.

“Yo sé que el techo no lo arregla y que no lo arregla todo, pero aunque sea para comer un día y medio”, le dice con empatía. El hombre, visiblemente agotado, le agradece con un simple “gracias por venir”.

Otra de las imágenes más impactantes muestra a un señor preparando comida sobre una hornilla improvisada, mientras Freddy comenta: “Pasó un ciclón, no hay comida, no ha llegado nada a la bodega... pero mira cómo se comen eso con alegría, como si nada los tumbara”.

En un momento del video, el joven subraya que la ayuda no proviene de ninguna institución, sino de personas comunes que se unieron desde dentro y fuera del país. “Si la cara somos nosotros, detrás hay mucha gente que se quitó de lo que tenía para apoyar a la gente que necesitaba”, afirmó, reconociendo el respaldo de su comunidad en redes sociales.