La India envía ayuda humanitaria a Cuba

El gobierno de la India despachó 20 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba y Jamaica tras el paso del huracán Melissa, según informó el ministro de Asuntos Exteriores indio.

El envío fue realizado a través de un vuelo de la Fuerza Aérea de la India (IAF), que partió desde Nueva Delhi con un cargamento que incluye el innovador Aarogya Maitri BHISHM Cube —una unidad modular de atención médica de emergencia—, junto a materiales de rehabilitación, alimentos, suministros básicos, medicamentos, equipos médicos, generadores eléctricos, refugios temporales y kits de higiene.

El ministro indio destacó en X ( @DrSJaishankar ) que “la India se mantiene junto a sus socios del Sur Global ante desastres naturales y apoyará a nuestros amigos en las labores de recuperación y reconstrucción”.

El programa Aarogya Maitri BHISHM forma parte de una iniciativa de cooperación internacional que busca reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y desastres naturales, extendiendo la ayuda médica india más allá de sus fronteras.

El término Aarogya Maitri, que en hindi significa “amistad en salud” (aarogya = salud; maitri = amistad), para proporcionar atención médica rápida y eficaz en zonas afectadas por crisis, tanto dentro del territorio indio como en países aliados.

El régimen cubano agradeció la ayuda por los canales oficiales y redes sociales.

La Cruz Roja, y varios países como Alemania, Estados Unidos, y China, han ofrecido ayuda a la isla tras el paso del devastador huracán la semana pasada.