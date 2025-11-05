Cubana muestra el trabajo de su jardinero y desata debate en redes: ¿Cuánto es un buen pago en Cuba?

La creadora de contenido cubana Izy (@izygamer5) compartió un video en el que celebró la honestidad y el esfuerzo de su jardinero, un hombre jubilado que busca ganarse la vida en medio de la crisis que atraviesa Cuba.
En el clip, el anciano limpia el patio, corta la maleza y retira peligrosos cactus, pero al terminar su labor solo quiso cobrar 400 pesos cubanos, lo suficiente —según explicó— para comprar un paquete de picadillo y llevar comida a su casa.
Conmovida, la influencer decidió pagarle más, destacando que su gesto representaba el valor del trabajo honrado en un país donde, según dijo, “muchos jóvenes no quieren trabajar”.
La publicación rápidamente se volvió viral, desatando un intenso debate sobre cuánto debería considerarse un pago justo en la isla.
Entre los cientos de comentarios, un usuario escribió: “Los ancianos son la parte más dañada del sistema. Están en una situación que ni fuerzas tienen para trabajar. Entre vejez, hambre, miseria y necesidad, son los que más sufren las consecuencias”.
Otro seguidor de Izy envió dinero para ayudar al jardinero, gesto que la creadora calificó como la oportunidad de dar “una sonrisa y una esperanza a quien no se rinde”.
Preguntas frecuentes sobre el pago justo y la realidad laboral en Cuba
¿Cuánto debería considerarse un pago justo para trabajos como jardinería en Cuba?
Determinar un pago justo en Cuba es complejo debido a la crisis económica y los bajos salarios estatales. En el caso del jardinero del video, cobrar 400 pesos cubanos es apenas suficiente para comprar alimentos básicos. Sin embargo, el gesto de la influencer de pagarle más resalta la importancia de valorar adecuadamente el trabajo en un contexto tan difícil.
¿Qué refleja el debate sobre el pago a trabajadores en Cuba?
El debate refleja la profunda desigualdad económica y la precariedad laboral en la isla. Muchos trabajadores, incluidos profesionales, no pueden cubrir sus necesidades básicas con los ingresos que perciben, lo que genera un amplio debate sobre qué se considera un salario justo y cómo se puede mejorar la situación actual.
¿Cuál es la situación de los jubilados en Cuba actualmente?
Los jubilados en Cuba enfrentan una situación crítica, viviendo con pensiones mínimas que rondan los 1,500 pesos cubanos, equivalentes a unos tres dólares al cambio informal. Esta cantidad es insuficiente para cubrir siquiera las necesidades alimentarias básicas, lo que obliga a muchos a depender de la ayuda de familiares o vecinos.
¿Cómo afecta la crisis económica a los distintos sectores laborales en Cuba?
La crisis económica en Cuba tiene un impacto severo en todos los sectores laborales, especialmente en el estatal. Profesionales como médicos, maestros e ingenieros perciben salarios que no cubren el costo de vida básico, lo que fomenta la informalidad laboral y la dependencia de remesas del exterior. Además, la inflación ha elevado los precios de los alimentos y productos básicos, empeorando la situación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.