Cubana muestra el trabajo de su jardinero y desata debate en redes: ¿Cuánto es un buen pago en Cuba?

La creadora de contenido cubana Izy (@izygamer5) compartió un video en el que celebró la honestidad y el esfuerzo de su jardinero, un hombre jubilado que busca ganarse la vida en medio de la crisis que atraviesa Cuba.

En el clip, el anciano limpia el patio, corta la maleza y retira peligrosos cactus, pero al terminar su labor solo quiso cobrar 400 pesos cubanos, lo suficiente —según explicó— para comprar un paquete de picadillo y llevar comida a su casa.

Conmovida, la influencer decidió pagarle más, destacando que su gesto representaba el valor del trabajo honrado en un país donde, según dijo, “muchos jóvenes no quieren trabajar”.

La publicación rápidamente se volvió viral, desatando un intenso debate sobre cuánto debería considerarse un pago justo en la isla.

Entre los cientos de comentarios, un usuario escribió: “Los ancianos son la parte más dañada del sistema. Están en una situación que ni fuerzas tienen para trabajar. Entre vejez, hambre, miseria y necesidad, son los que más sufren las consecuencias”.

Otro seguidor de Izy envió dinero para ayudar al jardinero, gesto que la creadora calificó como la oportunidad de dar “una sonrisa y una esperanza a quien no se rinde”.