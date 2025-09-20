Cubanos acuden en masa a Embajada de Granada tras oportunidad de trabajo fuera de la Isla

Vídeos relacionados:
Una multitud de aspirantes se concentró este viernes frente a la Embajada de Granada en la capital cubana para postularse a una convocatoria laboral que ofrece contratos por un año, con salario aproximado de 200 dólares semanales, alojamiento, transporte y pasajes aéreos de ida y regreso.
Según pudieron constatar periodistas del medio independiente CubaNet, una turba de personas acudió a la legación consular pues este 19 de septiembre la primera fase del proceso cerraba.
La sede diplomática —ubicada en 5ta. Avenida, entre 20 y 22, municipio Playa— informó que las entrevistas se desarrollan entre el 18 y el 24 de septiembre y están dirigidas a albañiles y carpinteros con experiencia, con “inicio inmediato” tras la firma del contrato y requisito de un “mínimo básico de inglés”.
El flujo de interesados se intensificó a media mañana, dijo CubaNet. Un colaborador del medio que llegó cerca de las 10:00 a.m. relató que, hacia las 11:00, la afluencia creció de forma súbita y sostenida, hasta el cierre del mediodía, cuando los candidatos apuraban el llenado de planillas antes de que culminara la recepción.
Entre los postulantes predominaban hombres de entre 40 y 50 años, con escasa presencia de menores de 30. Muchos no parecían residentes de La Habana —infiere el reportero de CubaNet— y varios acudieron directamente desde sus centros de trabajo, aún con ropa de albañilería. La mayoría se identificó como albañil o plomero.
El procedimiento de postulación fue descrito como particularmente simple: no se solicitaron títulos universitarios ni fotografías, y la planilla podía completarse en el sitio, con el énfasis puesto en suministrar datos de contacto; ni siquiera se exigía consignar los años de experiencia.
La jornada masiva de este viernes se enmarca en la primera etapa de la convocatoria para oficios de la construcción en Granada, con beneficios y condiciones detalladas por la propia Embajada, y con fuerte expectativa entre los candidatos.
La sede diplomática informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que la oferta incluye puestos en las especialidades de albañilería y carpintería, con un contrato de aproximadamente doce meses.
Entre los beneficios que ofrece la propuesta destacan: alojamiento y transporte cubiertos durante toda la estadía; pasaje aéreo de ida y regreso completamente financiado; trámites y permisos de trabajo gestionados íntegramente por la embajada.
