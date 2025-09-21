Tragedia en el sector eléctrico: Muere otro trabajador de la UNE en Cuba

Vídeos relacionados:

Un nuevo accidente laboral enluta al sector eléctrico en Cuba. El liniero Cleivi Pujada Castro, trabajador de la Subestación de Playa Baracoa, falleció mientras realizaba labores en una línea de 7.8 kV perteneciente al circuito de 13.2 kV, según informaron activistas y familiares en redes sociales.

El trágico suceso ocurrió en el municipio Bauta, provincia de Artemisa, donde el joven cumplía con sus funciones en condiciones que, de acuerdo con denuncias de compañeros de trabajo, no contaban con la debida protección.

Hasta el momento, las autoridades de la Unión Eléctrica (UNE) ni las instituciones oficiales del sector se han pronunciado públicamente sobre el hecho.

La activista Irma Broek compartió en su perfil de Facebook un mensaje de condolencia y denuncia, en el que alertó sobre los peligros que enfrentan los linieros: “Los trabajadores se exponen a constantes riesgos debido a la falta de medidas de protección adecuadas”.

Sus palabras reflejaron una preocupación recurrente entre empleados del sistema eléctrico, quienes laboran en condiciones precarias y sin equipos suficientes para garantizar su seguridad.

Por su parte, el familiar Liván Pujada confirmó la noticia con un mensaje en redes sociales: “Es con mucho dolor y tristeza anunciamos que nuestro querido Cleivys ya no está con nosotros. Deja a su querida esposa y dos niños que ahora tendrán que crecer sin su papá”.

Al mismo tiempo, inició una recaudación de fondos para apoyar económicamente a la viuda, Maikelys, y a los hijos del fallecido.

Otro pariente, Jorge Pujada Meléndez, expresó su pesar en un emotivo mensaje en Facebook: “La vida fue injusta contigo y la muerte te sorprendió en las alturas. Vivirás en nuestros corazones para siempre porque supiste ganarte el amor, el cariño y el respeto de toda la familia”.

La muerte de Pujada Castro se suma a una serie de accidentes en el sector eléctrico cubano, donde los linieros enfrentan condiciones adversas que incluyen largas jornadas, escasez de materiales y, en muchos casos, la ausencia de equipos de protección especializados.

Estos trabajadores son responsables de restablecer el servicio eléctrico tras averías y fenómenos meteorológicos, desempeñando una labor considerada de alto riesgo.

Accidentes recientes de linieros en Cuba: Un listado preocupante

El fallecimiento de Pujada Castro se suma a una larga cadena de tragedias que han golpeado al sector eléctrico cubano en los últimos años.

Apenas el 12 de septiembre de 2025, un liniero resultó gravemente electrocutado mientras trabajaba en un poste, y solo la rápida intervención de vecinos de San Miguel del Padrón -que acudieron en su auxilio- permitió salvarle la vida.

Un año antes, el 15 de agosto de 2024, otro joven liniero murió tras recibir una descarga eléctrica durante labores de mantenimiento en La Habana.

Ese mismo año se registraron dos accidentes fatales más: el 27 de marzo en la capital, donde un trabajador perdió la vida en un siniestro laboral, y el 13 de marzo en Matanzas, cuando un liniero falleció un mes después de haber caído desde una subestación eléctrica.

La lista de sucesos trágicos continúa en 2023. El 4 de octubre, otro trabajador había muerto en Villa Clara al recibir una descarga mientras cumplía con sus funciones.

Antecedentes más lejanos se remontan al 3 de noviembre de 2022, cuando un joven liniero falleció en Pinar del Río en circunstancias similares, dejando en evidencia que los riesgos del oficio no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se repite con frecuencia alarmante.

La reiteración de estos trágicos sucesos en diferentes provincias del país refleja la vulnerabilidad de los trabajadores eléctricos, expuestos a condiciones precarias y a menudo carentes de la protección necesaria para enfrentar un oficio que exige máximo rigor técnico y seguridad.