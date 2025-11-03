Cáritas Santa Clara reúne donaciones para los afectados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
La organización Cáritas Santa Clara, perteneciente a la Iglesia Católica en Cuba, informó que desde esta mañana ha comenzado a recibir donativos destinados a las familias damnificadas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba.
Según comunicó la institución en sus redes sociales, numerosas personas de buena voluntad han contribuido con ropa, artículos de aseo y útiles del hogar. Estas ayudas serán enviadas en las próximas horas hacia las zonas más afectadas, donde miles de familias han perdido viviendas y pertenencias tras el paso del potente ciclón.
“Muchas personas han acudido a Cáritas con gestos de solidaridad. Cada aporte, por pequeño que parezca, significa esperanza para quienes lo perdieron todo”, indicó la nota.
El apoyo humanitario busca aliviar la situación de los cientos de miles de damnificados que dejó el huracán Melissa a su paso por el oriente cubano, una región duramente golpeada por inundaciones, destrucción de viviendas, cortes eléctricos y escasez de alimentos.
Las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas figuran entre las más afectadas, con comunidades enteras aún incomunicadas y miles de personas en albergues temporales.
La magnitud del desastre ha generado una movilización solidaria nacional e internacional, en la que Cáritas desempeña un papel clave para garantizar que la ayuda llegue directamente a las familias necesitadas. La institución católica trabaja en coordinación con parroquias locales y voluntarios, asegurando una distribución transparente y efectiva de los recursos donados.
La organización, ubicada en Villa Clara, recordó que todas las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donativos en la oficina de Cáritas Santa Clara, ubicada en calle Unión #13 entre Buen Viaje y Céspedes, o en las parroquias más cercanas, que también estarán habilitadas como puntos de recogida.
Cáritas reafirmó su compromiso de testimoniar el amor de Dios mediante acciones solidarias, sin distinción de credo o condición, y destacó que su misión es defender la dignidad humana y acompañar a los más vulnerables en momentos de crisis.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda a los damnificados por el huracán Melissa en Cuba
¿Qué tipo de ayuda está recolectando Cáritas Santa Clara para los damnificados del huracán Melissa?
Cáritas Santa Clara está recolectando ropa, artículos de aseo y útiles del hogar para las familias afectadas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba. Estos donativos serán enviados a las zonas más afectadas para aliviar la situación de los damnificados.
¿Cómo está coordinando la Iglesia Católica la distribución de la ayuda humanitaria en Cuba?
La Iglesia Católica en Cuba está coordinando con Cáritas y otras instituciones para distribuir la ayuda de manera efectiva. Esta coordinación incluye tanto donativos nacionales como internacionales, asegurando que lleguen directamente a las comunidades afectadas sin intermediarios del gobierno cubano.
¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en la ayuda a los damnificados por el huracán Melissa en Cuba?
La comunidad internacional, incluidos países como Estados Unidos y organizaciones como UNICEF, ha ofrecido asistencia humanitaria para apoyar a los damnificados del huracán Melissa en Cuba. Esta ayuda incluye generadores eléctricos, kits de emergencia y materiales de construcción, coordinados en muchos casos a través de la Iglesia Católica para evitar la intervención del régimen cubano.
¿Qué otras organizaciones están colaborando en la ayuda a los afectados por el huracán Melissa en Cuba?
Además de Cáritas, otras organizaciones como la Iglesia Metodista y UNICEF están activamente involucradas en la ayuda a los damnificados. Estas organizaciones han movilizado recursos y voluntarios para entregar alimentos, ropa, generadores eléctricos y kits de emergencia a las zonas más afectadas por el huracán en el oriente cubano.
