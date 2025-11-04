Ferrobús rescata a vecinos de Guamo atrapados por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Una tripulación de la base de carahatas del municipio de Amancio, en la provincia de Las Tunas, logró evacuar a decenas de personas de la comunidad de Guamo, en Granma, tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que dejó a la zona prácticamente bajo el agua.

De acuerdo con un reporte del Periódico Las Tunas, los trabajadores del transporte utilizaron un ferrobús —una guagua Diana adaptada para circular sobre rieles— para trasladar a los pobladores hacia el municipio de Jobabo, donde fueron recibidos por autoridades locales y personal de apoyo. La operación fue coordinada con la base de transporte ferroviario y el Consejo de Defensa Municipal de Amancio.

La tripulación partió hacia Río Cauto desde la noche del sábado y, sin pensarlo dos veces, se adentró en las zonas anegadas para rescatar a los residentes. Las personas fueron llevadas en el vehículo hasta el tren que las esperaba para continuar el traslado hacia Jobabo, en condiciones extremadamente difíciles por la crecida del río Cauto y el deterioro del terreno.

Fotografías del creador digital Yaidel Miguel Rodríguez Castro muestran el nivel del agua alcanzando los rieles, en un contexto donde el transporte ferroviario convencional quedó interrumpido por el hundimiento del terreno entre Guamo y la estación de Bombeo La Torre.

Según precisó CNC TV Granma, la interrupción no se debió a un descarrilamiento, sino al colapso del suelo bajo el peso de los vagones, erosionado por la corriente del río Cauto. La situación obligó a realizar parte del rescate en lanchas, operadas por guardafronteras de Nuevitas, en Camagüey, quienes trasladaron a las personas desde los puntos más inundados hasta donde podían abordar los coches motores y ferrobuses. Los efectivos, según el testimonio del propio Rodríguez Castro, desempeñaron un papel esencial, maniobrando entre fuertes corrientes de agua y obstáculos, en condiciones que pusieron a prueba su pericia y valentía.

El huracán Melissa ha causado severas afectaciones en el oriente cubano, particularmente en la cuenca del río Cauto, donde más de 2,600 personas han sido evacuadas. Las operaciones de rescate en Guamo continúan activas con la participación de la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y numerosos voluntarios civiles.

Lo más leído hoy:

Antes de la llegada del ferrobús, las imágenes que circularon desde Guamo mostraban el impacto devastador del desbordamiento del río Cauto, con viviendas inundadas, embarcaciones improvisadas y familias esperando rescate desde los techos.

En medio de la emergencia, también se han multiplicado los gestos de solidaridad ciudadana. En el municipio tunero de Jobabo, bicitaxistas eléctricos se sumaron al traslado de los evacuados, mientras grupos de vecinos, organizaciones religiosas y artistas locales colaboran con la entrega de alimentos, ropa y productos básicos a los damnificados.

Las imágenes de los rescates en ferrobús, lanchas y bicitaxis se han viralizado en redes sociales como símbolo de altruismo y resiliencia comunitaria, en medio de una crisis que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del país y la solidaridad entre cubanos.