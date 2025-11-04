Cubanos evacuados por huracán Melissa gritan consignas revolucionarias en vuelo de regreso a sus casas

Un grupo de cubanos evacuados por el huracán Melissa fue grabado a bordo de un helicóptero militar mientras regresaba a sus hogares en la comunidad 13 de Agosto, en Santiago de Cuba.

El momento fue transmitido en directo por el usuario Yordanis Rodríguez en Facebook, quien lo describió como una “operación humanitaria” organizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para garantizar el retorno de los pobladores que permanecían incomunicados por tierra. En su publicación escribió: “ Operación Humanitaria: Regresan a casa los pobladores evacuados de la comunidad 13 de Agosto en Santiago de #Cuba”, y añadió que las FAR “han logrado asegurar el regreso a casa de los pobladores (…) quienes habían sido evacuados por las condiciones de incomunicación por tierra”, calificando el vuelo como “un paso significativo hacia la normalización de la vida en la región”.

En las imágenes se observa a varias personas —entre ellas mujeres y niños— sentadas en el interior del helicóptero junto a sus pertenencias. Una de las pasajeras, con una niña pequeña sobre sus piernas, comienza a gritar “¡Viva Cuba!” y los demás responden “¡Viva!”. Luego repite “¡Viva la Revolución!”, “¡Comandante en jefe!” y el grupo responde “¡Ordene!”. En otro momento se le escucha decir: “¡En la primera línea de combate! ¡Melissa quiso destruirnos, pero la Revolución es más fuerte! ¡Viva Cuba, viva Cuba!”.

Durante la transmisión, un periodista de Telesur acompañaba el vuelo y relató que “estas personas estaban en zonas incomunicadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias las evacuó y ahora regresan a esta comunidad, Trece de Agosto. Un equipo de Telesur está justamente haciendo este trayecto por Santiago de Cuba”. En el fondo del helicóptero se aprecia una bandera cubana colgada en la pared trasera del compartimento.

Horas después, el video fue compartido en la página de CiberCuba Noticias, donde generó miles de reacciones y comentarios. “Sin saber siquiera el destino que los depara o si encontrarán en pie sus viviendas, estas personas eligen seguirle el juego a la propaganda política”, señalaba la descripción del post, que fue ampliamente comentado por los usuarios en la red social.

Entre las respuestas más destacadas, algunos internautas criticaron el uso de consignas políticas en un contexto de emergencia: “No entiendo por qué todo tiene que convertirse en un acto político, incluso en una evacuación”, opinó un usuario; “esa gente no sabe si tiene casa al llegar y lo que gritan es ‘Viva la Revolución’. Es triste”, comentó otro. Otros, en cambio, defendieron el gesto de los evacuados como una muestra de alivio y esperanza: “Después de lo que pasaron, es normal que den gracias por estar vivos”, escribió una internauta.

La presencia de un perro en el helicóptero también generó comentarios, pues ocurrió pocos días después de que se desatara la indignación nacional por el caso del perro abandonado durante las evacuaciones en la provincia de Granma. En aquella ocasión, la organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) denunció el hecho y lanzó un llamado urgente para conocer el paradero del animal, convertido en símbolo del abandono y la desidia institucional. “Este no es un post más. Es el grito de un perrito que se quedó solo, mirando al cielo por donde se fue su amigo”, escribió BAC en su perfil de Facebook.

El contraste entre ambos momentos —la polémica por el abandono del perro en Bayamo y la imagen del nuevo vuelo con un perro a bordo junto a su dueña— no pasó desapercibido para muchos usuarios, que vieron en las recientes imágenes una posible respuesta al revuelo anterior o una forma de contrarrestar la crítica pública hacia los rescates oficiales.