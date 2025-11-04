Rescatan a hombre en Holguín que pasó tres días sobre el techo de su casa inundada

Vídeos relacionados:

Un helicóptero del Ejército rescató este lunes a un hombre que permaneció tres días atrapado sobre el techo de su vivienda inundada en el municipio de Cacocum, Holguín, tras el desbordamiento del río Cauto provocado por las intensas lluvias asociadas al huracán Melissa.

El rescatado, identificado como Raciel Rodríguez Pérez, fue izado mediante un cable de acero hasta el interior de la aeronave, luego de haber permanecido aislado y sin alimentos en medio de una extensa zona anegada, informó el portal Cubadebate.

La operación aérea formó parte del dispositivo de emergencia desplegado para salvar a 11 personas que se encontraban atrapadas en la comunidad de Altagracia, una de las más afectadas por las inundaciones en el oriente cubano.

Según el reporte, el helicóptero operaba en vuelo estacionario mientras los rescatistas descendían mediante un cable para colocar arneses y elevar a los atrapados.

El comandante de la aeronave, coronel Alfredo Áreas Martínez, coordinó las maniobras junto al primer coronel Luis de la Cruz y el delegado del Poder Popular, Raciel Castillo Verdecia.

Rodríguez Pérez fue trasladado primero al poblado de Maceo, donde se reencontró con sus familiares. Luego, la aeronave regresó para continuar con la evacuación del resto de los afectados, entre ellos Julio César Fonseca y su hijo Ever, quienes llevaban varios días refugiados en el techo del consultorio médico local.

Las imágenes captadas por el fotorreportero Juan Pablo Carreras muestran el momento en que los helicópteros trasladan a los sobrevivientes hacia zonas seguras, en una operación que, según las autoridades, evitó una tragedia mayor.

El incremento del caudal del río Cauto —el más largo de Cuba— provocó severas inundaciones en varios municipios de Holguín y Granma.

El río Salado, afluente del Cauto, remansó su cauce y anegó comunidades enteras, dejando a decenas de familias incomunicadas y sin acceso a alimentos ni servicios básicos.

Las intensas lluvias registradas desde finales de octubre, sumadas al paso del huracán Melissa, han agravado la ya precaria situación en la región oriental, donde persisten apagones, daños en viviendas y pérdidas agrícolas significativas.

El coronel Áreas Martínez, con más de 3.000 horas de vuelo acumuladas, expresó sentirse “feliz y aliviado” tras el rescate. “Alegría, igual que ellos”, dijo al ser consultado por un periodista, mientras observaba el reencuentro de los rescatados con sus familias en el campo de béisbol del poblado de Maceo.

Tras completar la misión en Holguín, el helicóptero fijó rumbo hacia la provincia de Granma para sumarse a las operaciones de rescate que continúan en marcha debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauto.