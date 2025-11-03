Esposa de preso político muestra el estado de su vivienda tras las inundaciones en Río Cauto

Vídeos relacionados:
Eliannis Villavicencio Jorge, esposa del preso político Alexander Verdecia Rodríguez, mostró en redes sociales el estado en que quedó su vivienda en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, tras las devastadoras inundaciones provocadas por el huracán Melissa.
Las imágenes compartidas por Villavicencio muestran el interior de su casa cubierto de lodo y agua, con los muebles dañados y el suelo totalmente anegado.
“Así está mi casa ahora cuando llego. Señor, dale fuerza a todos los que han perdido sus pertenencias. Es triste y desgarrador lo que está viviendo mi pueblo”, escribió en una de sus publicaciones, acompañada de fotos que retratan la magnitud del desastre.
En otro mensaje, la mujer relató que tuvo que abandonar su hogar junto a sus dos hijas y refugiarse bajo una carpa improvisada en una escuela cercana, junto a otros vecinos.
“Gracias a Dios por protegernos y darnos un nuevo amanecer. Corrimos hacia la escuela porque es el lugar más alto y más cercano a mi casa”, contó, desmintiendo rumores que intentaban minimizar lo ocurrido.
Su testimonio se suma a los de decenas de familias que lo perdieron todo en Río Cauto, una de las zonas más golpeadas por las crecidas del río más largo de Cuba.
Las lluvias torrenciales del huracán Melissa provocaron el desbordamiento del Cauto y el colapso parcial de caminos y viviendas en comunidades como Guamo Viejo, Cayama y Trinidad, donde los vecinos denuncian falta de ayuda y una respuesta tardía de las autoridades.
Videos difundidos en redes muestran calles convertidas en ríos, techos apenas visibles entre el agua y pobladores que claman por rescate mientras helicópteros militares sobrevolaban la zona. Aunque medios oficiales aseguraron que “no había necesidad de una evacuación masiva”, los testimonios locales contradicen esa versión.
En medio de esta tragedia, Villavicencio enfrenta además la ausencia de su esposo, Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Río Cauto, encarcelado desde febrero y para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión por expresar opiniones contra el gobierno en redes sociales.
“Dios nos dio un nuevo amanecer”, escribió Eliannis, con el mismo tono de fe con que denuncia el dolor de un pueblo que, entre la represión y el desastre natural, sigue tratando de sobrevivir con lo poco que le queda.
