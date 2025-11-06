Sincroniza la central eléctrica Renté en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
La Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo “Renté”, en Santiago de Cuba, volvió a sincronizarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 2:53 pm de este martes, según confirmó la Unión Eléctrica (UNE) en sus redes sociales.
La reactivación de esta unidad representa un alivio parcial para el oriente cubano, que atraviesa largas jornadas de apagones desde el paso del huracán Melissa, con comunidades enteras sin electricidad durante más de 72 horas consecutivas.
Renté, una de las principales plantas generadoras del país, había salido del sistema días atrás debido a nuevas averías que afectaron de forma significativa la estabilidad del SEN. La UNE informó el lunes que las fallas simultáneas en varias termoeléctricas habían agravado la situación, reduciendo la capacidad de generación y aumentando los cortes de energía en todo el país.
Aunque la sincronización de la Unidad 3 contribuye a mejorar el panorama energético en la región oriental, persisten las limitaciones y los pronósticos apuntan a que los apagones continuarán mientras otras plantas sigan fuera de servicio o en mantenimiento.
La reanudación parcial de operaciones en Renté ocurre en un contexto particularmente tenso, con provincias aún devastadas por el huracán Melissa, daños en la infraestructura eléctrica y miles de cubanos que reclaman un restablecimiento más ágil del servicio.
Entre las principales incidencias se encuentran fallos en la Unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 2 de Felton (Holguín) y la Unidad 5 de Diez de Octubre (Camagüey). Además, están en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
De acuerdo con el reporte del martes de la UNE, las limitaciones térmicas ascienden a 560 MW fuera de servicio, mientras que la escasez de combustible mantiene paralizadas 54 centrales de generación distribuida (434 MW) y otras 147 MW están detenidas por falta de lubricante. En total, 581 MW permanecen afectados por estas causas.
Preguntas frecuentes sobre la situación energética en Cuba
¿Qué significa la sincronización de la Unidad 3 de la central Renté para el sistema eléctrico cubano?
La sincronización de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo "Renté" representa un alivio parcial para el oriente cubano, que ha estado sufriendo largos apagones debido a fallas en el sistema eléctrico agravadas por el huracán Melissa. Esta reactivación ayuda a mejorar momentáneamente la capacidad de generación eléctrica en la región oriental, aunque el panorama sigue siendo crítico debido a otras unidades fuera de servicio.
¿Cuál es el impacto del huracán Melissa en el sistema eléctrico de Cuba?
El huracán Melissa ha tenido un impacto devastador en la infraestructura eléctrica del oriente cubano, dejando a muchas provincias sin electricidad. Las líneas de transmisión y varias centrales eléctricas han sufrido daños considerables, lo que ha llevado a que zonas del oriente del país permanezcan desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional.
¿Por qué continúan los apagones en Cuba a pesar de las reparaciones en algunas plantas?
Los apagones continúan porque el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta un déficit significativo de capacidad de generación. Las reparaciones en algunas plantas son solo parches temporales y no logran cubrir la demanda eléctrica. Además, la falta de combustible y el estado obsoleto de muchas centrales termoeléctricas complican la recuperación del servicio en su totalidad.
¿Qué medidas se están tomando para enfrentar la crisis energética en Cuba?
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha indicado que se están priorizando reparaciones en las centrales más afectadas y la recuperación de líneas de transmisión dañadas por el huracán Melissa. Sin embargo, las soluciones estructurales parecen insuficientes frente a la magnitud de la crisis, y el sistema sigue dependiendo de plantas termoeléctricas envejecidas y con mantenimiento deficiente.
