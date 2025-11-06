Sincroniza la central eléctrica Renté en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo “Renté”, en Santiago de Cuba, volvió a sincronizarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 2:53 pm de este martes, según confirmó la Unión Eléctrica (UNE) en sus redes sociales.

La reactivación de esta unidad representa un alivio parcial para el oriente cubano, que atraviesa largas jornadas de apagones desde el paso del huracán Melissa, con comunidades enteras sin electricidad durante más de 72 horas consecutivas.

Publicación de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Renté, una de las principales plantas generadoras del país, había salido del sistema días atrás debido a nuevas averías que afectaron de forma significativa la estabilidad del SEN. La UNE informó el lunes que las fallas simultáneas en varias termoeléctricas habían agravado la situación, reduciendo la capacidad de generación y aumentando los cortes de energía en todo el país.

Aunque la sincronización de la Unidad 3 contribuye a mejorar el panorama energético en la región oriental, persisten las limitaciones y los pronósticos apuntan a que los apagones continuarán mientras otras plantas sigan fuera de servicio o en mantenimiento.

La reanudación parcial de operaciones en Renté ocurre en un contexto particularmente tenso, con provincias aún devastadas por el huracán Melissa, daños en la infraestructura eléctrica y miles de cubanos que reclaman un restablecimiento más ágil del servicio.

Entre las principales incidencias se encuentran fallos en la Unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 2 de Felton (Holguín) y la Unidad 5 de Diez de Octubre (Camagüey). Además, están en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

De acuerdo con el reporte del martes de la UNE, las limitaciones térmicas ascienden a 560 MW fuera de servicio, mientras que la escasez de combustible mantiene paralizadas 54 centrales de generación distribuida (434 MW) y otras 147 MW están detenidas por falta de lubricante. En total, 581 MW permanecen afectados por estas causas.