Nuevas averías en el Sistema Eléctrico empeoran los apagones en Cuba

La Unión Eléctrica (UNE) informó este martes sobre nuevas averías en varias unidades generadoras del país, lo que ha empeorado la ya crítica situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y prolonga los apagones en toda la isla.

Según una publicación oficial de la empresa estatal en Facebook, salieron de servicio las Unidades 1, 4 y 6 de Energás Jaruco por causas desconocidas, mientras que la Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, en Mariel, quedó fuera por una “falsa señal de vacío en el horno”. La UNE aseguró que “se investiga” lo ocurrido.

Antes del anuncio, el SEN ya operaba bajo una situación de emergencia, con un déficit de generación superior a los 1.100 megavatios (MW) y apagones generalizados en todo el país, especialmente en las provincias orientales, que permanecen a oscuras desde hace más de una semana tras el paso del huracán Melissa.

La propia UNE admitió que este lunes el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas y que la madrugada del 4 de noviembre se mantuvo totalmente interrumpido. La máxima afectación se registró a las 18:20 horas, con 1.205 MW fuera del sistema.

El reporte oficial indicó que los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos del occidente y centro del país produjeron apenas 1.970 megavatios hora (MWh), con una potencia máxima de 378 MW, una cifra mínima frente al profundo déficit de generación nacional.

A las 06:00 de la mañana de este martes, la disponibilidad total del SEN era de 1.470 MW, frente a una demanda de 2.220 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 780 MW. La UNE prevé que el déficit aumente hasta 830 MW en las próximas horas.

Entre las principales incidencias se encuentran fallos en la Unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez (Mariel), la Unidad 2 de Felton (Holguín) y la Unidad 5 de Diez de Octubre (Camagüey). Además, están en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Las limitaciones térmicas ascienden a 560 MW fuera de servicio, mientras que la escasez de combustible mantiene paralizadas 54 centrales de generación distribuida (434 MW) y otras 147 MW están detenidas por falta de lubricante. En total, 581 MW permanecen afectados por estas causas.

Para el horario pico de este martes, la UNE prevé la entrada de apenas 50 MW de motores actualmente inactivos por falta de combustible y el regreso parcial de la Unidad 6 de Mariel, con 80 MW adicionales. Aun con esas incorporaciones, la disponibilidad máxima solo alcanzaría 1.600 MW, frente a una demanda prevista de 2.700 MW.

De mantenerse estas condiciones, la estatal eléctrica estima apagones de hasta 1.170 MW durante la noche, lo que se traducirá en largas horas sin electricidad para la mayoría de los cubanos.

Las provincias del oriente —desde Las Tunas hasta Guantánamo— siguen prácticamente sumidas en un apagón general desde finales de octubre. Aunque brigadas trabajan en la recuperación del servicio, los avances son mínimos y muchas localidades permanecen sin energía ni comunicaciones estables.

La crisis eléctrica, agravada por años de falta de inversión, corrupción y mala gestión del régimen, vuelve a evidenciar el colapso estructural del sistema energético cubano, incapaz de garantizar un servicio básico a la población.