Prácticas preprofesionales: Unión Eléctrica pone a jóvenes a separar tuercas y tornillos

La Unión Eléctrica (UNE) anunció que estudiantes del Politécnico Estanislao Gutiérrez, en Sancti Spíritus, participan en las llamadas prácticas preprofesionales dentro del Parque Solar Fotovoltaico El Meso, en Jatibonico. Sin embargo, el detalle que ha causado sorpresa e indignación en redes sociales es que dichas prácticas consisten, según la propia entidad, en separar y ensamblar tuercas y tornillos.

La publicación en Facebook destaca que los jóvenes “se unen a los trabajadores en las labores de ensamblaje de tornillos para el montaje de las mesas del PSFV El Meso”, presentando la actividad como parte del proceso de aprendizaje.

Pero muchos usuarios han cuestionado el escaso valor técnico y formativo de una tarea que poco aporta al desarrollo profesional o al conocimiento especializado que se espera de un estudiante de nivel medio técnico.

“¿En serio eso son prácticas preprofesionales?”, se preguntan algunos cubanos, señalando que la experiencia debería incluir entrenamiento en electricidad, energía solar, diseño de estructuras o mantenimiento técnico, en lugar de funciones mecánicas básicas que no fomentan habilidades reales en el oficio.

El episodio ha reavivado el debate sobre la crisis del sistema de educación técnica en Cuba, donde las prácticas laborales se reducen cada vez más a actividades simbólicas que no preparan a los jóvenes para el mundo laboral ni aprovechan su potencial. Mientras tanto, el país enfrenta un déficit crónico de técnicos calificados en sectores estratégicos como la energía, la construcción y la industria.

No es la primera vez… tampoco será la última

En Santiago de Cuba, en el pasado mes de febrero, trabajadores de la Empresa Eléctrica “participaron activamente” en el proceso de construcción del Parque Solar Fotovoltaico Las Guásimas, un proyecto clave para la generación de energía renovable en la provincia, según explicó este martes la entidad.

Como parte de las labores previas a la instalación de los paneles solares, los operarios se dedicaron “activamente” a la clasificación de tuercas y arandelas, necesarias para el ensamblaje de las estructuras metálicas que sostendrán los módulos fotovoltaicos.

El hecho de que trabajadores de la Empresa Eléctrica deban realizar este tipo de tareas sugiere un déficit en la planificación logística del proyecto o una precarización de los procesos constructivos, lo que podría ralentizar en lugar de agilizar la ejecución del parque solar.

En noviembre de 2024, la Empresa Eléctrica de Holguín organizó una jornada de clasificación de tornillos para el parque solar de CORUA, en medio de un panorama de apagones que desde ya superaban las 15 horas diarias.