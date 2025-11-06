Prácticas preprofesionales: Unión Eléctrica pone a jóvenes a separar tuercas y tornillos

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica (UNE) anunció que estudiantes del Politécnico Estanislao Gutiérrez, en Sancti Spíritus, participan en las llamadas prácticas preprofesionales dentro del Parque Solar Fotovoltaico El Meso, en Jatibonico. Sin embargo, el detalle que ha causado sorpresa e indignación en redes sociales es que dichas prácticas consisten, según la propia entidad, en separar y ensamblar tuercas y tornillos.
La publicación en Facebook destaca que los jóvenes “se unen a los trabajadores en las labores de ensamblaje de tornillos para el montaje de las mesas del PSFV El Meso”, presentando la actividad como parte del proceso de aprendizaje.
Pero muchos usuarios han cuestionado el escaso valor técnico y formativo de una tarea que poco aporta al desarrollo profesional o al conocimiento especializado que se espera de un estudiante de nivel medio técnico.
“¿En serio eso son prácticas preprofesionales?”, se preguntan algunos cubanos, señalando que la experiencia debería incluir entrenamiento en electricidad, energía solar, diseño de estructuras o mantenimiento técnico, en lugar de funciones mecánicas básicas que no fomentan habilidades reales en el oficio.
El episodio ha reavivado el debate sobre la crisis del sistema de educación técnica en Cuba, donde las prácticas laborales se reducen cada vez más a actividades simbólicas que no preparan a los jóvenes para el mundo laboral ni aprovechan su potencial. Mientras tanto, el país enfrenta un déficit crónico de técnicos calificados en sectores estratégicos como la energía, la construcción y la industria.
Lo más leído hoy:
No es la primera vez… tampoco será la última
En Santiago de Cuba, en el pasado mes de febrero, trabajadores de la Empresa Eléctrica “participaron activamente” en el proceso de construcción del Parque Solar Fotovoltaico Las Guásimas, un proyecto clave para la generación de energía renovable en la provincia, según explicó este martes la entidad.
Como parte de las labores previas a la instalación de los paneles solares, los operarios se dedicaron “activamente” a la clasificación de tuercas y arandelas, necesarias para el ensamblaje de las estructuras metálicas que sostendrán los módulos fotovoltaicos.
El hecho de que trabajadores de la Empresa Eléctrica deban realizar este tipo de tareas sugiere un déficit en la planificación logística del proyecto o una precarización de los procesos constructivos, lo que podría ralentizar en lugar de agilizar la ejecución del parque solar.
En noviembre de 2024, la Empresa Eléctrica de Holguín organizó una jornada de clasificación de tornillos para el parque solar de CORUA, en medio de un panorama de apagones que desde ya superaban las 15 horas diarias.
Preguntas frecuentes sobre prácticas preprofesionales y la crisis energética en Cuba
¿En qué consisten las prácticas preprofesionales organizadas por la Unión Eléctrica en Sancti Spíritus?
Las prácticas preprofesionales en el Parque Solar Fotovoltaico El Meso consisten en separar y ensamblar tuercas y tornillos, una actividad que ha sido criticada por su escaso valor formativo para los estudiantes de nivel medio técnico.
¿Por qué estas prácticas han sido criticadas en Cuba?
Las prácticas han sido criticadas por no ofrecer un valor técnico significativo ni contribuir al desarrollo de habilidades profesionales relevantes, como el entrenamiento en electricidad o energía solar, que son vitales en un contexto de déficit de técnicos calificados en el país.
¿Cuál es la situación del sistema eléctrico en Cuba actualmente?
Cuba enfrenta una profunda crisis energética con apagones prolongados debido a la falta de mantenimiento en las termoeléctricas, carencia de combustible y una infraestructura deteriorada, lo que afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno ha implementado programas como la entrega de paneles solares a sectores seleccionados y la promoción de créditos para equipos de energía renovable, aunque estas medidas han sido insuficientes para resolver el colapso del sistema eléctrico que afecta a millones de cubanos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.