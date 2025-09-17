Régimen cubano afirma que sin el embargo de EE.UU. el PIB habría crecido un 9,2%

Vídeos relacionados:

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes ante el Cuerpo Diplomático acreditado en la isla que el embargo de Estados Unidos causó al país daños valorados en 7.556 millones de dólares en 2024, según cálculos oficiales.

Recurriendo al viejo discurso de culpar al embargo de los males del país, Rodríguez afirmó que, de no existir esa política, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes habría crecido un 9,2% el pasado año.

“Dos meses de bloqueo ocasionan daños por 1.600 millones USD, el equivalente al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda eléctrica normal del país”, publicó en la red social X (antes Twitter), sin explicar cómo se calculan esas supuestas pérdidas.

Añadió que solo 12 días de embargo representarían pérdidas de 250 millones USD, lo mismo que cuesta mantener anualmente el Sistema Electroenergético Nacional.

Sin embargo, las cifras contrastan con los reconocimientos previos del propio gobierno, que admitió que la economía cubana se contrajo un 1,1% en 2024 y que no logró cumplir con el crecimiento proyectado del 3% para el PIB.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, reconoció en julio que “lo que hoy ingresa al país no alcanza” ni para cubrir los recursos básicos como alimentos, combustible o mantenimiento del sistema eléctrico.

El estancamiento productivo, la caída de exportaciones y el colapso energético han dejado al descubierto una crisis sistémica que afecta directamente a los hogares cubanos.

El economista Pedro Monreal ha señalado que la reconocida inflación oficial subestima la pérdida de poder adquisitivo y que la reducción del fondo salarial estatal confirma que la población ha cargado con el ajuste económico.

Aunque el gobierno insiste en atribuir la crisis al embargo estadounidense, economistas independientes subrayan que el deterioro se explica también por la baja productividad, el déficit fiscal creciente, la falta de inversión extranjera y un modelo centralizado incapaz de generar divisas de forma sostenible.

Eso sin contar la corrupción achacada el régimen: una investigación reciente reveló que GAESA, conglomerado militar cubano, acumula más de 18,000 millones de dólares mientras la población enfrenta escasez.

La contradicción entre el discurso oficial y la realidad económica ha agudizado el malestar ciudadano, en medio de apagones, inflación desbocada y un mercado cambiario fragmentado que erosiona aún más el poder adquisitivo de la población.

