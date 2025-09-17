Régimen cubano afirma que sin el embargo de EE.UU. el PIB habría crecido un 9,2%

Vídeos relacionados:
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes ante el Cuerpo Diplomático acreditado en la isla que el embargo de Estados Unidos causó al país daños valorados en 7.556 millones de dólares en 2024, según cálculos oficiales.
Recurriendo al viejo discurso de culpar al embargo de los males del país, Rodríguez afirmó que, de no existir esa política, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes habría crecido un 9,2% el pasado año.
“Dos meses de bloqueo ocasionan daños por 1.600 millones USD, el equivalente al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda eléctrica normal del país”, publicó en la red social X (antes Twitter), sin explicar cómo se calculan esas supuestas pérdidas.
Añadió que solo 12 días de embargo representarían pérdidas de 250 millones USD, lo mismo que cuesta mantener anualmente el Sistema Electroenergético Nacional.
Sin embargo, las cifras contrastan con los reconocimientos previos del propio gobierno, que admitió que la economía cubana se contrajo un 1,1% en 2024 y que no logró cumplir con el crecimiento proyectado del 3% para el PIB.
El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, reconoció en julio que “lo que hoy ingresa al país no alcanza” ni para cubrir los recursos básicos como alimentos, combustible o mantenimiento del sistema eléctrico.
Lo más leído hoy:
El estancamiento productivo, la caída de exportaciones y el colapso energético han dejado al descubierto una crisis sistémica que afecta directamente a los hogares cubanos.
El economista Pedro Monreal ha señalado que la reconocida inflación oficial subestima la pérdida de poder adquisitivo y que la reducción del fondo salarial estatal confirma que la población ha cargado con el ajuste económico.
Aunque el gobierno insiste en atribuir la crisis al embargo estadounidense, economistas independientes subrayan que el deterioro se explica también por la baja productividad, el déficit fiscal creciente, la falta de inversión extranjera y un modelo centralizado incapaz de generar divisas de forma sostenible.
Eso sin contar la corrupción achacada el régimen: una investigación reciente reveló que GAESA, conglomerado militar cubano, acumula más de 18,000 millones de dólares mientras la población enfrenta escasez.
La contradicción entre el discurso oficial y la realidad económica ha agudizado el malestar ciudadano, en medio de apagones, inflación desbocada y un mercado cambiario fragmentado que erosiona aún más el poder adquisitivo de la población.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del embargo en la economía cubana
¿Cuál es el impacto del embargo de EE.UU. en la economía cubana según el gobierno?
El gobierno cubano afirma que el embargo estadounidense ha causado daños valorados en 7.556 millones de dólares en 2024, y asegura que, sin esta política, el PIB podría haber crecido un 9,2%. Sin embargo, economistas independientes resaltan que factores internos como la baja productividad y el modelo centralizado también contribuyen al deterioro económico.
¿Qué otras causas internas afectan la economía cubana?
Economistas independientes señalan que la baja productividad, el déficit fiscal creciente, la falta de inversión extranjera y un modelo centralizado incapaz de generar divisas de forma sostenible son factores internos que agravan la crisis económica en Cuba. Además, la corrupción y la mala gestión agravan la situación.
¿Cómo ha afectado la crisis a la vida diaria de los cubanos?
La crisis económica ha resultado en apagones frecuentes, inflación desbocada y escasez de productos básicos, afectando gravemente el poder adquisitivo de la población y su calidad de vida. Los cubanos enfrentan dificultades para satisfacer necesidades básicas como alimentos, combustible y medicamentos.
¿Qué respuesta ha dado el gobierno cubano ante la crisis económica?
El gobierno cubano ha culpado repetidamente al embargo estadounidense de los problemas económicos, pero ha reconocido también errores internos y la necesidad de reformas. Sin embargo, las medidas implementadas hasta ahora no han logrado revertir la crisis ni satisfacer las necesidades de la población.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.