Manifestante del 11J lleva un mes preso tras liberación por negarse a trabajar

Vídeos relacionados:

El manifestante del 11J Oscar Corría Sánchez cumplió este domingo un mes preso por rehusar insertarse en el sistema laboral estatal.

“La decisión de Oscar de no trabajar para el Estado generó amenazas y maltrato en la estación policial”, dijo su hermana Mairelis Menéndez Sánchez a la ONG Cubalex.

Sus familiares acudieron el jueves 30 de octubre a la estación policial de Contramaestre, donde permanece arrestado, y no se les permitió verlo ni entregarle ropa limpia.

Corría Sánchez había iniciado una semana después de su detención una huelga de hambre que su familia no sabe si continúa.

“No han ofrecido detalles sobre su estado de salud ni las condiciones en que se encuentra”, señaló Cubalex.

Oscar cumplió una condena de tres años y medio de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre.

Lo más leído hoy:

El joven se presentó en la estación policial de su localidad el primero de octubre tras recibir una citación, y quedó detenido allí, acusado de “desobediencia” y “desacato” luego de negarse a trabajar para el Estado.

Corría había salido de la prisión de Boniato el 8 de septiembre de 2024, después de cumplir por completo la sanción que le impuso el régimen cubano arbitrariamente por ejercer su derecho ciudadano a manifestarse.

En declaraciones a Martí Noticias, Menéndez denunció que desde la excarcelación de su hermano, hace más de un año, la Seguridad del Estado y la Policía han estado acosándolo y exigiéndole que se integre al sistema laboral estatal, y en represalia por su negativa han fabricado esta nueva acusación.