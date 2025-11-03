Manifestante del 11J lleva un mes preso tras liberación por negarse a trabajar

Vídeos relacionados:
El manifestante del 11J Oscar Corría Sánchez cumplió este domingo un mes preso por rehusar insertarse en el sistema laboral estatal.
“La decisión de Oscar de no trabajar para el Estado generó amenazas y maltrato en la estación policial”, dijo su hermana Mairelis Menéndez Sánchez a la ONG Cubalex.
Sus familiares acudieron el jueves 30 de octubre a la estación policial de Contramaestre, donde permanece arrestado, y no se les permitió verlo ni entregarle ropa limpia.
Corría Sánchez había iniciado una semana después de su detención una huelga de hambre que su familia no sabe si continúa.
“No han ofrecido detalles sobre su estado de salud ni las condiciones en que se encuentra”, señaló Cubalex.
Oscar cumplió una condena de tres años y medio de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre.
El joven se presentó en la estación policial de su localidad el primero de octubre tras recibir una citación, y quedó detenido allí, acusado de “desobediencia” y “desacato” luego de negarse a trabajar para el Estado.
Corría había salido de la prisión de Boniato el 8 de septiembre de 2024, después de cumplir por completo la sanción que le impuso el régimen cubano arbitrariamente por ejercer su derecho ciudadano a manifestarse.
En declaraciones a Martí Noticias, Menéndez denunció que desde la excarcelación de su hermano, hace más de un año, la Seguridad del Estado y la Policía han estado acosándolo y exigiéndole que se integre al sistema laboral estatal, y en represalia por su negativa han fabricado esta nueva acusación.
Preguntas frecuentes sobre la detención de manifestantes del 11J en Cuba
¿Por qué Oscar Corría Sánchez fue arrestado nuevamente?
Oscar Corría Sánchez fue arrestado por negarse a trabajar para el Estado cubano tras recibir una citación y presentarse en la estación policial de su localidad. Fue acusado de “desobediencia” y “desacato”, según denuncias de su familia y la ONG Cubalex. Esta situación refleja la represión continua que enfrentan los expresos políticos en Cuba.
¿Cuál es el estado de salud de Oscar Corría Sánchez durante su detención?
La familia de Oscar Corría Sánchez no tiene información clara sobre su estado de salud actual. Oscar inició una huelga de hambre una semana después de su detención, y desde entonces no se ha confirmado si continúa en huelga. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre su situación de salud.
¿Qué acciones están tomando las organizaciones de derechos humanos en el caso de Oscar Corría Sánchez?
Organizaciones como Cubalex y Justicia 11J han condenado el nuevo arresto de Oscar Corría Sánchez y exigen su liberación inmediata. Estas organizaciones destacan la persecución continua que enfrentan los expresos políticos en Cuba, quienes siguen siendo objeto de acoso y amenazas incluso después de cumplir sus condenas.
¿Qué ocurrió durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba?
Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron un estallido social masivo contra el régimen, donde miles de cubanos salieron a las calles exigiendo cambios democráticos. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por el gobierno, resultando en múltiples arrestos de manifestantes, muchos de los cuales fueron sentenciados a largas penas de prisión, como es el caso de Oscar Corría Sánchez.
