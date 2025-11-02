Díaz-Canel asegura que los daños en Guantánamo fueron menores: “Podrán recuperarse con fuerzas y recursos propios”

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que los daños provocados por el huracán Melissa en Guantánamo fueron “menores” y que la provincia podrá recuperarse “con fuerzas y recursos propios”.
En una publicación en la red social X, el mandatario felicitó a las autoridades locales y habló de “espíritu de victoria”, en un tono que contrasta abiertamente con la situación de precariedad y descontento que viven los guantanameros desde el paso del ciclón.
Mientras Díaz-Canel intenta proyectar una imagen de control y resiliencia, los testimonios que llegan desde la provincia describen una realidad muy distinta con falta de agua, electricidad y alimentos, protestas en las calles y un sentimiento de abandono que crece entre los vecinos.
La gestión gubernamental, presentada por el gobernante designado por Raúl Castro como eficiente y solidaria, es vista por muchos como un intento de dulcificar la magnitud de la crisis y desactivar el malestar social.
Apenas horas antes de su publicación, decenas de residentes del reparto Ho Chi Minh, en la ciudad de Guantánamo, salieron a protestar por la falta de servicios básicos y la ausencia de respuestas oficiales.
“Estamos desesperados. No tenemos luz, no tenemos agua, y nadie nos da respuesta. Aquí hay niños y ancianos que no pueden seguir así”, denunció una vecina a CiberCuba bajo condición de anonimato. La protesta, que reunió a un centenar de personas, fue dispersada por policías y agentes de la Seguridad del Estado.
Los manifestantes también denunciaron irregularidades en la distribución de donaciones y criticaron la lentitud en la recuperación. “Esto es una dictadura, lo sabe el mundo entero”, dijo uno de los presentes, mientras otros gritaban “no somos perros, somos personas” y “hasta cuándo es el abuso”.
Aunque medios estatales como Radio Guantánamo han insistido en que no hubo pérdidas humanas y en que los embalses alcanzaron niveles óptimos tras las lluvias, las imágenes que circulan en redes sociales muestran calles inundadas, viviendas destruidas y familias que aún esperan asistencia.
La desconexión entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de los ciudadanos refuerza la sensación de que el régimen intenta minimizar la gravedad de los daños para mantener su narrativa de control.
El huracán Melissa afectó severamente al oriente cubano, con daños reportados también en Santiago de Cuba, Granma y Holguín. En todas estas provincias, los cortes eléctricos, la escasez de alimentos y el deterioro de la infraestructura agravan la crisis social que ya golpeaba a la región antes del paso del ciclón.
A pesar de los intentos del gobierno por transmitir calma, la realidad que vive Guantánamo muestra una población exhausta, harta de promesas incumplidas y de un Estado que vuelve a mostrarse ausente cuando más se necesita.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Guantánamo y la respuesta del gobierno cubano
¿Cuáles fueron los daños reportados en Guantánamo tras el huracán Melissa?
El huracán Melissa causó severas afectaciones en Guantánamo, incluyendo daños en la red eléctrica, de telecomunicaciones y en numerosas viviendas. Además, se reportaron inundaciones y derrumbes en diversas localidades. A pesar de la magnitud de los daños materiales, las autoridades aseguraron que no hubo pérdidas de vidas humanas.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la situación en Guantánamo?
El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha intentado proyectar una imagen de control y resiliencia. Sin embargo, los testimonios locales describen una realidad de precariedad e insuficiencia en la respuesta oficial. Mientras las autoridades hablan de recuperación con recursos propios, los residentes enfrentan una falta de servicios básicos y una respuesta lenta y deficiente.
¿Cuál ha sido la reacción de la población de Guantánamo ante la gestión del gobierno?
La población de Guantánamo ha mostrado un creciente descontento y desesperación ante la falta de servicios básicos como agua y electricidad, lo que ha llevado a protestas en las calles. Los ciudadanos critican la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades y denuncian irregularidades en la distribución de donaciones.
¿Qué medidas ha anunciado el gobierno para la recuperación de Guantánamo?
El gobierno ha anunciado medidas de emergencia como la reparación de infraestructuras y la implementación de sistemas eléctricos aislados para garantizar servicios esenciales. También se ha mencionado el uso de contenedores como solución temporal para las viviendas afectadas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido cuestionada por los ciudadanos debido a la lenta implementación y la falta de recursos.
