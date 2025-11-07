Sandro Castro entrará en el mercado cambiario con su propia tasa de divisas

El empresario cubano Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, anunció en su más reciente emisión de Notisandro que lanzará su propia tasa de referencia para el mercado informal de divisas en Cuba, tras semanas de ataques contra el medio independiente elToque, al que culpa del alza del dólar en la isla.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Castro aparece vestido de negro, con gafas oscuras y un tono solemne, mientras quema un documento con el logo de elToque y afirma que los cubanos deben “ser los decisores del precio” y no depender de lo que publique el medio.

“Bueno, como les he explicado en tiempos anteriores, no podemos dejar ahora que en su primer punto rojo entremos en estado de pánico. Nosotros somos su cliente, él solamente nos refleja un precio, y nosotros tenemos que ser los decisores del precio, no él”, declara el joven empresario antes de encender el papel con un encendedor.

Entre gestos teatrales, Sandro continúa: “Ya esto te lo he explicado, mijo, no te me pongas burro (...) pues tenemos que ser muy inteligentes. Aunque a que también vamos a tener tasas referente, la cual yo sacaré una. Recuerden, caballero, nosotros somos los decisores, no ellos”.

El mensaje —pese a su formato humorístico— marca un giro discursivo: por primera vez, Sandro Castro asegura explícitamente que creará su propia tasa de cambio, lo que sugiere un intento de intervenir en la dinámica del mercado informal o, al menos, influir simbólicamente en él.

Un enfrentamiento creciente con El Toque

El conflicto entre el nieto del dictador y el medio independiente elToque viene escalando desde hace varias semanas. A finales de octubre pasado, Castro responsabilizó al sitio del aumento del dólar y propuso crear una asociación de empresarios para controlar el precio de las divisas en el mercado informal.

Lo más leído hoy:

Poco después, volvió a arremeter con fuerza contra la plataforma, a la que calificó de “élite oscura” que “manipula artificialmente” el valor del dólar para enriquecerse a costa del pueblo.

La respuesta de elToque no se hizo esperar: el medio desmintió las acusaciones y acusó a Castro de intentar desviar la atención de los verdaderos responsables del mercado negro de divisas. “Si seguimos a Sandro Castro, quienes quieren asumir el rol de referentes en el mercado informal de divisas son sus principales actores”, respondió la publicación, señalando a empresarios cercanos al régimen como los mayores beneficiarios del sistema ilegal de cambio.

El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando, tras la polémica, el director de elToque, José Jasán Nieves, fue víctima de un acto de repudio en México protagonizado por simpatizantes del régimen cubano. El hecho generó indignación entre periodistas y activistas, que lo interpretaron como una extensión del hostigamiento que el régimen practica dentro de la isla contra la prensa independiente.

Entre la burla y la intención política

El nuevo video de Notisandro continúa esa narrativa, aunque envuelta en un formato paródico. Entre secciones de “noticias culturales” y “noticias deportivas”, Castro intercala frases políticas con tono burlón, pero cargadas de intención: “tenemos gas”, “no te me pongas burro” o “nosotros somos los decisores del precio”.

Sin embargo, el fragmento en que anuncia que “sacará su propia tasa” fue tomado en redes como una declaración de intenciones. “La cual yo sacaré una”, repite, mirando a cámara y apuntando con el encendedor hacia el papel ardiendo con el logo de elToque, en un gesto simbólico de desafío.

El enfrentamiento entre elToque y Sandro Castro refleja una pugna más profunda entre la élite económica vinculada al régimen y los espacios independientes que documentan la crisis con transparencia. Mientras elToque continúa publicando tasas basadas en datos verificables, Castro insiste en que el poder económico debe concentrarse en quienes “compran dólares en grandes volúmenes”, es decir, en los empresarios privados autorizados por el propio sistema.

En un contexto de inflación descontrolada, escasez crónica y devaluación del peso cubano, el intento de Sandro Castro por posicionarse como referente económico evidencia la creciente disputa por el control narrativo y simbólico del mercado cambiario en la isla.