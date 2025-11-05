Correos de Cuba alerta sobre estafa por SMS con enlaces falsos

Vídeos relacionados:

El Grupo Empresarial Correos de Cuba alertó sobre la circulación de mensajes SMS con enlaces sospechosos enviados desde números extranjeros, que buscan engañar a los usuarios o acceder a su información personal.

Según el periódico oficialista Granma, la advertencia fue publicada por la entidad en su página oficial de Facebook, donde pidió a sus clientes no abrir los enlaces ni compartirlos, y recordó que no utiliza este tipo de vía para comunicarse con los usuarios.

Cualquier mensaje de esta naturaleza, indicó, debe considerarse potencialmente fraudulento.

Correos de Cuba subrayó que la única fuente oficial de información sobre sus servicios y gestiones es su sitio web institucional (www.correos.cu), que cuenta con la sección “Puede comentarnos” para recibir consultas y comentarios de los usuarios con respuesta en línea.

Además, la empresa recordó que las personas que cuenten con teléfonos Android pueden descargar directamente la aplicación APK de Correos de Cuba desde su portal web, como una vía segura para realizar operaciones o verificar el estado de envíos.

La Dirección de Comunicación Organizacional del grupo reiteró la importancia de mantenerse informados por canales oficiales y proteger los datos personales ante posibles intentos de suplantación o estafa digital.

No es la primera vez que Correos de Cuba alerta sobre este tipo de fraude. En 2024, El grupo empresarial alertó a sus clientes de un intento de estafa a través de un SMS que remite a una falsa página web que pide completar pagos relativos a un envío.

El mensaje falso que debería encender la alarma es el siguiente: “Correos: Tu paquete ha llegado al almacén, pero no se puede entregar por dirección incompleta. Actualice sus datos de envío para facilitar la entrega. Los gastos de reenvío correrán a tu cargo. Haga clic en el siguiente enlace para realizar cambios: https://correoii.cc/i