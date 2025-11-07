Reportan robos con violencia en Granma en medio de la crisis tras el huracán Melissa

Las autoridades aseguran que serán implacables con los delitos ocurridos en situaciones excepcionales

Cinco delitos de robo con fuerza fueron registrados en la provincia de Granma tras el paso del huracán Melissa, según confirmó la presidenta del Consejo de Defensa y primera secretaria del Partido Comunista, Yudelkis Ortiz.

En medio de la crisis generada por el meteoro, que dejó severas afectaciones materiales y miles de damnificados en Granma, las autoridades locales reportaron un aumento de los delitos contra la propiedad.

Un total de cinco robos con fuerza fueron radicados en distintos municipios, cometidos por individuos que aprovecharon la situación de vulnerabilidad, confirmó este jueves Ortiz al intervenir, mediante videoconferencia, en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, transmitida en el programa Desde la Presidencia, dirigida por el presidente del Consejo de Defensa Nacional y gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Vamos a ser implacables con todo: el que, aprovechándose de una situación tan difícil, incurra en un delito de esta naturaleza o de cualquier otra, será sancionado con rigor”, advirtió la funcionaria durante una reunión de evaluación de los daños.

El anuncio ocurre mientras la provincia intenta recuperarse de los destrozos provocados por el ciclón, que afectó viviendas, redes eléctricas y el suministro de alimentos.

Los reportes de robos y saqueos agravan el clima de tensión social y refuerzan la sensación de inseguridad en una de las zonas más golpeadas del oriente cubano.

También este viernes, la página oficialista Héroes del Moncada denunció en Facebook que dos hombres residentes en el Distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba, fueron arrestados tras ser sorprendidos aprovechando los estragos causados por Melissa para cometer actos de saqueo.

Previo al paso de Melissa, la propia Ortiz, reconoció la falta de preparación en varios territorios de la oriental provincia ante la inminente llegada del fenómeno.

Según cifras oficiales, más de 45,000 viviendas han sufrido daños, la mayoría en sus techos, y 14,000 personas permanecen evacuadas en instalaciones estatales.

El gobierno cubano también ha reconocido que más de 1,500 escuelas resultaron afectadas, y que cerca de 78,700 hectáreas de cultivos, en su mayoría de plátano, quedaron devastadas.

Aunque las autoridades aseguran que “se avanza en el restablecimiento de la electricidad y el abasto de agua”, la ciudadanía denuncia falta de recursos, lentitud en la ayuda y cortes eléctricos prolongados.