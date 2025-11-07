Detienen a dos hombres en Santiago de Cuba por aprovechar los destrozos del huracán Melissa para robar

Vídeos relacionados:

Dos hombres residentes en el Distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba, fueron arrestados tras ser sorprendidos aprovechando los estragos causados por el huracán Melissa para cometer actos de saqueo, según denunció la página oficialista Héroes del Moncada en Facebook.

Los hechos ocurrieron en medio de una emergencia nacional que ha dejado decenas de miles de viviendas dañadas y ha obligado a miles de personas a evacuar en el oriente cubano.

La denuncia fue acompañada por el testimonio indignado de una vecina del barrio afectado, quien no se sorprendió del comportamiento de los detenidos:

“Cuando de robar se trataba, Marcos y Roilandis siempre tenían la mejor disposición para ponerse manos a la obra”, declaró Zoila, habitante del Distrito José Martí.

Según el relato publicado, los hombres salieron de sus casas al amanecer tras el paso del ciclón para recorrer las zonas aledañas y apropiarse de todo lo que los vientos habían arrastrado a la calle: antenas, tejas y otros bienes que no les pertenecían.

Pero lo que provocó su detención fue el intento de robar más de 95 metros de cables del tendido eléctrico, los cuales habían quedado en el suelo tras la caída de un poste.

Lo más leído hoy:

Un vecino que presenció la escena y comprendió el impacto que tendría ese robo para el ya complicado proceso de restablecimiento del servicio eléctrico, alertó a las autoridades.

Poco después, la Policía intervino y arrestó a ambos sujetos, quienes serán procesados por aprovechar la vulnerabilidad del momento para delinquir.

Fuente: Captura de Facebook/Héroes del Moncada

Indignación popular y llamados a endurecer las penas

La publicación generó una ola de reacciones en las redes sociales, muchas de ellas con un tono de indignación y demandas de justicia ejemplarizante.

Comentarios como “ratas, no duden en encerrarlos y tirar las llaves”, “a las rejas”, “mano dura con esos descarados” y “que no salgan más de la cárcel” se repitieron entre los usuarios, reflejando el malestar ciudadano ante estos actos oportunistas.

Huracán Melissa: una emergencia devastadora y mal gestionada

El contexto en el que ocurrieron estos hechos es el de una grave crisis humanitaria provocada por el huracán Melissa, que azotó el oriente cubano a finales de octubre.

Según cifras oficiales, más de 45,000 viviendas han sufrido daños, la mayoría en sus techos, y 14,000 personas permanecen evacuadas en instalaciones estatales.

El gobierno cubano también ha reconocido que más de 1,500 escuelas resultaron afectadas, y que cerca de 78,700 hectáreas de cultivos, en su mayoría de plátano, quedaron devastadas.

En el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, se reportan las mayores tensiones, mientras que poblaciones como Guamo fueron parcialmente evacuadas.

Pese a que las autoridades aseguran que “se avanza en el restablecimiento de la electricidad y el abasto de agua”, la ciudadanía denuncia falta de recursos, lentitud en la ayuda y cortes eléctricos prolongados.

A esto se suma la frustración por la venta estatal de materiales de construcción que deberían ser distribuidos de forma gratuita entre los damnificados.