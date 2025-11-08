Sandro Castro lanza su campaña para bajar el precio del dólar en el mercado informal cubano

El influencer y empresario cubano Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, ha iniciado una peculiar campaña en redes sociales para bajar el precio del dólar en el mercado informal cubano.

En una historia de Instagram, el joven publicó un meme donde aparece un helicóptero con una bandera que dice: “USD, hasta 300 no compro MIPYMEROS”.

Instagram Sandro Castro

El mensaje está dirigido a los dueños de negocios privados en Cuba porque, según él, ellos podrían cambiar el curso de la inflación y obligar al mercado negro a bajar el valor del dólar en el país.

La publicación llega después de que el joven anunciara en su programa Notisandro que lanzará su propia tasa de referencia para el mercado informal, tras culpar al medio independiente elToque del incremento del precio del dólar en el mercado informal.

Aunque su mensaje tiene un tono humorístico, muchos usuarios interpretan la imagen como un intento de marcar un tope de 300 CUP por dólar, una cifra que actualmente parece lejana en medio de la devaluación del peso y la inflación desbordada.

La iniciativa de Sandro Castro, que combina propaganda, ironía y autoafirmación, evidencia su interés por influir en el discurso económico del país, pese a las críticas que lo acusan de frivolizar la crisis que sufren los cubanos de a pie.