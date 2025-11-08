Sandro Castro lanza su campaña para bajar el precio del dólar en el mercado informal cubano

El influencer y empresario cubano Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, ha iniciado una peculiar campaña en redes sociales para bajar el precio del dólar en el mercado informal cubano.
En una historia de Instagram, el joven publicó un meme donde aparece un helicóptero con una bandera que dice: “USD, hasta 300 no compro MIPYMEROS”.
El mensaje está dirigido a los dueños de negocios privados en Cuba porque, según él, ellos podrían cambiar el curso de la inflación y obligar al mercado negro a bajar el valor del dólar en el país.
La publicación llega después de que el joven anunciara en su programa Notisandro que lanzará su propia tasa de referencia para el mercado informal, tras culpar al medio independiente elToque del incremento del precio del dólar en el mercado informal.
Aunque su mensaje tiene un tono humorístico, muchos usuarios interpretan la imagen como un intento de marcar un tope de 300 CUP por dólar, una cifra que actualmente parece lejana en medio de la devaluación del peso y la inflación desbordada.
La iniciativa de Sandro Castro, que combina propaganda, ironía y autoafirmación, evidencia su interés por influir en el discurso económico del país, pese a las críticas que lo acusan de frivolizar la crisis que sufren los cubanos de a pie.
Preguntas frecuentes sobre la campaña de Sandro Castro para bajar el precio del dólar en Cuba
¿Cuál es el objetivo de la campaña de Sandro Castro para bajar el precio del dólar en Cuba?
La campaña busca influir en el mercado informal para que el precio del dólar no supere los 300 CUP. Sandro Castro intenta que los dueños de negocios privados en Cuba se unan para cambiar el curso de la inflación y del valor del dólar, a pesar de las críticas que lo acusan de frivolizar la crisis económica que enfrenta el país.
¿Qué críticas ha recibido Sandro Castro por su campaña económica?
Sandro Castro ha sido criticado por frivolizar la crisis económica que sufre la población cubana. Su enfoque humorístico e irónico ha sido visto como una burla a las dificultades que enfrentan los cubanos de a pie, además de ser señalado por algunos como un intento de desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis monetaria en la isla.
¿Por qué Sandro Castro culpa a elToque del alza del dólar en Cuba?
Sandro Castro acusa a elToque de "inflar artificialmente" la tasa del dólar para obtener beneficios económicos. Argumenta que el medio manipula los precios de divisas como el dólar y el euro, inflando la cotización para luego provocar su caída y sacar ventaja de la "recompra". Sin embargo, elToque ha defendido que su rol es reflejar el comportamiento del mercado informal, no manipular los precios.
¿Cómo ha respondido elToque a las acusaciones de Sandro Castro?
ElToque ha negado las acusaciones de manipulación y asegura que su labor es documentar el mercado informal con rigor estadístico. Han afirmado que no participan en el mercado ni se benefician de él, y han señalado a los empresarios cercanos al régimen, como Sandro Castro, como los verdaderos actores del mercado ilegal de divisas.
