Gobierno cubano desmiente el colapso de la presa de Contramaestre

Las autoridades cubanas desmintieron este viernes los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto riesgo de colapso en la presa Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba.

El periodista Giordan Rodríguez Milanés publicó en su cuenta de Facebook que no existe ningún peligro ni señal de daño estructural en la presa, citando declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, quien aseguró desde el propio lugar que “no hay el más mínimo riesgo, ni en esta ni en ninguna otra presa del país”.

Rodríguez Milanés criticó que algunos comunicadores difundieran la información sin verificar las fuentes ni contrastar los datos, lo que generó alarma innecesaria entre los habitantes de Contramaestre y zonas aledañas.

El desmentido surge tras la publicación de un mensaje en Facebook del usuario Arnoldo Fernández, que advertía sobre deslizamientos en la estructura del embalse y un posible colapso, acompañado de imágenes fuera de contexto que fueron marcadas por Rodríguez Milanés con la palabra “FAKE”.

El presidente del INRH explicó que era cierto que hubo un deslizamiento en la capa vegetal en el talud seco de la presa, pero es una zona que no ofrece ningún tipo de peligro y que el embalse mantiene todos sus parámetros técnicos en orden. Advirtió que una brigada técnica de Granma acudirá a restaurar la zona afectada.

La presa Carlos Manuel de Céspedes es una de las más importantes del oriente cubano y abastece de agua a varias comunidades del municipio de Contramaestre, por lo que el rumor provocó preocupación entre los residentes.

Las autoridades del INRH reiteraron que el monitoreo de las presas en todo el país se mantiene activo y que no existe ninguna amenaza para la población. "La población puede estar tranquila", dijo Antonio Rodríguez Rodríguez en el video desde Santiago de Cuba.