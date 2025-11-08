Gobierno cubano desmiente el colapso de la presa de Contramaestre

Las autoridades cubanas desmintieron este viernes los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto riesgo de colapso en la presa Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba.
El periodista Giordan Rodríguez Milanés publicó en su cuenta de Facebook que no existe ningún peligro ni señal de daño estructural en la presa, citando declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, quien aseguró desde el propio lugar que “no hay el más mínimo riesgo, ni en esta ni en ninguna otra presa del país”.
Rodríguez Milanés criticó que algunos comunicadores difundieran la información sin verificar las fuentes ni contrastar los datos, lo que generó alarma innecesaria entre los habitantes de Contramaestre y zonas aledañas.
El desmentido surge tras la publicación de un mensaje en Facebook del usuario Arnoldo Fernández, que advertía sobre deslizamientos en la estructura del embalse y un posible colapso, acompañado de imágenes fuera de contexto que fueron marcadas por Rodríguez Milanés con la palabra “FAKE”.
El presidente del INRH explicó que era cierto que hubo un deslizamiento en la capa vegetal en el talud seco de la presa, pero es una zona que no ofrece ningún tipo de peligro y que el embalse mantiene todos sus parámetros técnicos en orden. Advirtió que una brigada técnica de Granma acudirá a restaurar la zona afectada.
Lo más leído hoy:
La presa Carlos Manuel de Céspedes es una de las más importantes del oriente cubano y abastece de agua a varias comunidades del municipio de Contramaestre, por lo que el rumor provocó preocupación entre los residentes.
Las autoridades del INRH reiteraron que el monitoreo de las presas en todo el país se mantiene activo y que no existe ninguna amenaza para la población. "La población puede estar tranquila", dijo Antonio Rodríguez Rodríguez en el video desde Santiago de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la situación de la presa en Contramaestre y las inundaciones en Cuba
¿Está en riesgo la presa Carlos Manuel de Céspedes en Contramaestre?
Las autoridades cubanas han desmentido los rumores sobre un riesgo de colapso en la presa Carlos Manuel de Céspedes. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, aseguró que no hay peligro estructural en la presa. Aunque hubo un deslizamiento en la capa vegetal del talud seco, no representa un peligro para la seguridad del embalse.
¿Cuál es la situación actual de las inundaciones en Río Cauto?
Las inundaciones en Río Cauto han causado que varios pobladores abandonen sus hogares. A pesar de que el nivel del río ha comenzado a descender, varias comunidades permanecen anegadas y se llevan a cabo operaciones de rescate. La situación sigue siendo crítica y las autoridades continúan monitoreando los embalses y realizando evacuaciones.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de los embalses en Cuba?
Las autoridades cubanas mantienen un monitoreo constante de las presas en todo el país. En Granma, los embalses están bajo control técnico y se realizan descargas controladas para asegurar que puedan asimilar las lluvias adicionales. Además, se llevan a cabo evacuaciones preventivas en zonas de riesgo para proteger a la población.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.