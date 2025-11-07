"Se vio con el agua al pecho": Cubanos relatan la desesperación que vivieron durante las inundaciones de Melissa

Las intensas lluvias del huracán Melissa provocaron graves inundaciones en comunidades de la provincia de Holguín, donde familias lo perdieron todo.

En la comunidad de Estrada, del municipio Urbano Noris, los vecinos aún no salen del asombro. “Fue una inundación de momento, a las seis y pico de la mañana, que nadie lo esperaba, y aquello fue lo más terrible; a mí me daba hasta el pecho”, contó Maité Expósito en declaraciones al Canal Caribe, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

Las aguas anegaron viviendas, destruyeron bienes materiales y arrasaron con lo poco que tenían los residentes. “En menos de 20 minutos todo esto se llenó de agua, hasta la altura del techo”, relató Maida Durán al mismo medio estatal, mientras mostraba las marcas del agua en las paredes de su casa.

Otras familias ni siquiera tuvieron tiempo de proteger lo esencial. Arelis Reyes explicó entre lágrimas que su esposo permaneció en la vivienda intentando salvar sus pertenencias hasta que el agua le llegó al pecho. “El colchón, el frío, patas arriba, todo nadando en agua… ya no se pudo hacer nada”, dijo.

En medio del desastre, la escuela primaria Mártires del 9 de Octubre se convirtió en el principal refugio de la zona. Su director, Danilo Almaguer, aseguró en entrevista con Canal Caribe que allí se atendió a todos los damnificados y se prepararon alimentos para quienes perdieron sus hogares. “Fue un momento de tensión porque la lluvia fue intensa y las personas estaban desesperadas, pero siempre se mantuvo la calma y la ayuda”, explicó.

Las autoridades locales, encabezadas por Joel Keipo Ruiz y Manuel Hernández Aguilera, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, recorrieron el lugar y constataron los daños. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: las fuentes subterráneas quedaron contaminadas y la falta de agua potable se ha convertido en un nuevo problema para los residentes.

A pocos kilómetros de allí, en la comunidad de Yaguabo, municipio Cacocum, el activista Norge Ernesto Díaz Blak (Noly Black) documentó escenas similares en un video compartido en redes sociales, mostrando desgarradoras imágenes de familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.

“Esto es lo que tengo”, dijo una mujer al mostrar una mochila vacía. En su recorrido, Noly recogió testimonios de vecinos que denunciaron haber sido evacuados a la fuerza por la policía, sin poder salvar sus pertenencias. “Ahí no quedó nada, hasta la comida se me echó a perder”, lamentó un residente entre lágrimas.

Según el activista, más de 600 viviendas quedaron destruidas o gravemente afectadas en Cacocum tras el paso de Melissa, y muchas personas siguen sin recibir ayuda oficial.

La tragedia ha despertado una ola de solidaridad dentro y fuera de Cuba. Desde Miami, grupos de cubanos organizan campañas de donaciones para asistir a las familias damnificadas, mientras en la isla los propios vecinos intentan secar sus pertenencias al sol y compartir lo poco que les queda.

En un país sumido en una crisis estructural, donde reponer un colchón o un refrigerador puede ser una odisea, la recuperación parece una tarea imposible. Sin materiales, sin agua potable y sin apoyo institucional efectivo, los habitantes de Holguín enfrentan nuevamente la realidad de quedar a la deriva tras un fenómeno natural.

“Hay cosas que el agua se lleva, pero otras duelen más: los recuerdos, los esfuerzos de toda una vida”, comentó una vecina, mientras observaba el fango que cubría lo que antes era su casa.

El huracán Melissa dejó un rastro de destrucción y desesperanza. En Holguín, miles de personas se aferran a la esperanza de reconstruir sus hogares con ayuda solidaria, ante la pasividad del Estado y la falta de recursos oficiales.