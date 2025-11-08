“Nos dejaron al sol con niños y embarazadas”: Denuncian abandono de evacuados en Granma

Evacuados del municipio Río Cauto, en la provincia de Granma, denunciaron a través de redes sociales haber sido abandonados a su suerte, sin agua, alimentos ni refugio adecuado, tras el paso del huracán Melissa, que dejó severas inundaciones y destrucción en la zona.

En un video compartido en el grupo Revolico Guamo, los damnificados relataron: “Aquí nos dejaron, en Las Torres, con niños, embarazadas, impedidos físicos. Estamos al sol, para esperar que venga un transporte de Jobabo, como si valiéramos nada. A nadie le importa, esto es triste y sin esperanzas”.

El Consejo de Defensa Municipal (CDM) informó que más de 7.700 personas del municipio Río Cauto fueron evacuadas en centros de protección, mientras que otras lo hacen en casas de familiares. Este viernes algunos han comenzado a regresar a sus hogares y la situación es crítica.

Según las denuncias recopiladas en Facebook, los evacuados fueron dejados cerca de una línea del ferrocarril, expuestos al sol y sin condiciones mínimas, mientras esperaban un supuesto transporte que para algunos nunca llegó, porque al notar la demora decidieron regresar caminando siguiendo las vías del tren.

Las personas tenían prisa por intentar alcanzar sus hogares y comprobar si sus viviendas resistieron el impacto del ciclón y las inundaciones.

Varias publicaciones de residentes en Río Cauto, Los Indios, El Mango, Guamo y Cautillo confirman que las comunidades siguen bajo el lodo húmedo, con animales muertos, pestes, letrinas desbordadas y riesgo de enfermedades.

“El Mango de Río Cauto está desolado, sin agua potable ni comida, con bacterias y pestes por todas partes”, lamentó una vecina en redes sociales.

En los comentarios, los pobladores exigieron la presencia de las autoridades, denunciando que ningún representante del gobierno ni del Partido Comunista ha visitado la zona más afectada. “Aquí nadie del gobierno ha tenido el valor de venir a ver nuestra situación”, escribió otra afectada.

Los testimonios coinciden en que las ayudas y donaciones se concentran en las cabeceras municipales, mientras las comunidades rurales siguen sin colchones, ropa, ni alimentos básicos. “Todo lo que teníamos se perdió bajo el agua. Nadie nos ayuda, nadie nos escucha”, expresó una madre damnificada.

El huracán Melissa dejó graves daños materiales en la provincia de Granma, especialmente en los municipios inundados. Miles de familias lo perdieron todo, sus casas, muebles, electrodomésticos, ropas, alimentos, etc.

El régimen cubano no ha ofrecido información sobre qué hará ante la crisis de vivienda en la zona rural ni cuáles serán las condiciones de los albergues temporales para los damnificados. Mientras, crece la indignación popular ante el abandono institucional y la pésima gestión del Estado.