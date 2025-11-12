Ucrania ofrece liberar a mercenarios cubanos si La Habana excarcela a presos políticos

Vídeos relacionados:

El diputado ucraniano Maryan Zablotskiy propuso este martes una “gestión humanitaria simultánea” que permitiría la liberación de mercenarios cubanos capturados en su país a cambio de la excarcelación de presos políticos en Cuba, además del envío a la isla de los restos de 41 de sus ciudadanos muertos en el frente de guerra.

Durante una conferencia de prensa en Miami, Florida, Zablotskiy, quien preside el Comité Pro-Cuba Libre del Parlamento de Ucrania, explicó que Kiev está dispuesto a considerar la medida como un gesto humanitario recíproco entre ambos países.

“Podemos considerar excarcelar a los mercenarios cubanos si hay un gesto simultáneo de excarcelar a presos políticos cubanos”, declaró el legislador durante la transmisión en vivo del medio Cubanet en la plataforma YouTube.

Un intercambio condicionado a la libertad de presos políticos

El parlamentario detalló que sobre la mesa existen dos posibles vías: que Moscú entregue a Kiev prisioneros ucranianos a cambio de los cubanos detenidos, o que La Habana libere a algunos de los más de 1,000 presos políticos que existen en la isla a cambio de sus nacionales capturados por las fuerzas ucranianas.

Zablotskiy confirmó que varios cubanos permanecen actualmente detenidos en Ucrania y anticipó que esa cifra podría aumentar. Aseguró, además, que los prisioneros reciben un trato humano.

“Algunos nos han dicho que es la primera vez que comen tres veces al día y que prefieren estar en una prisión ucraniana antes que regresar a Cuba”, afirmó.

El ofrecimiento incluye también la repatriación de los restos de 41 combatientes cubanos muertos en la guerra, cuyos cuerpos han sido identificados por las autoridades ucranianas.

“Podemos seguir identificando cuerpos y reportar a las familias en Cuba qué ha pasado con estos hombres”, añadió el legislador.

“Rusia los retiene”: cubanos atrapados en el frente

Zablotskiy denunció que Rusia mantiene obligados a muchos cubanos que firmaron contratos para un año de servicio en el Ejército ruso y no les ha permitido regresar a su país, forzándolos a seguir combatiendo.

El diputado subrayó que, desde el inicio de la invasión, Rusia nunca ha pedido la liberación de extranjeros en los intercambios de prisioneros con Ucrania, lo que evidencia la indiferencia del Kremlin hacia sus aliados extranjeros.

La propuesta humanitaria cuenta con respaldo

En la conferencia participaron también Orlando Gutiérrez-Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC); René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos; y Dragos Dolanescu, del Frente Hemisférico por la Libertad, entre otros activistas y defensores de derechos humanos.

Gutiérrez-Boronat aseguró que el contingente extranjero más numeroso que combate por Rusia es el cubano y denunció que el régimen de La Habana ha abandonado a sus nacionales presos en Ucrania. También agradeció el apoyo del Parlamento ucraniano, recordando que Kiev votó en la ONU contra la resolución del régimen cubano que busca el fin del embargo estadounidense.

Presos políticos que Ucrania propone liberar como parte del canje

Durante el evento, René Bolio presentó una lista prioritaria de 19 presos políticos cubanos cuya liberación inmediata debería acompañar cualquier acuerdo humanitario. Entre ellos se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo “Osorbo”, Saylí Navarro, Sissi Abascal, Lizandra Góngora y Félix Navarro, todos reconocidos por su activismo pacífico y sus delicados estados de salud.

Cubanet publicó los nombres de los presos políticos cubanos que la ARC pide priorizar:

1. Luis Manuel Otero Alcántara (artista condenado a cinco años de prisión; no recibe la asistencia médica adecuada y su salud se está deteriorando).

2. Maykel Castillo Pérez (músico, ganador del Grammy Latino por la canción Patria y Vida, condenado a nueve años de cárcel; se encuentra en prisión con serias amenazas a su vida).

3. Miguel Díaz Bauza (condenado a 30 años en prisión; 81 años de edad).

4. Ángel de Jesús Veliz Marcano (condenado a seis años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021).

5. Sayli Navarro Álvarez (activista de las Damas de Blanco, arrestada por las protestas del 11 de julio de 2021).

6. Félix Navarro (72 años de edad; en serio estado de salud; arrestado por las protestas del 11 de julio de 2021).

7. Rolando Yusef Perez Morera (condenado a ocho años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021; en serio estado de salud).

8. Sissi Abascal Zamora (activista de las Damas de Blanco, arrestada por las protestas del 11 de julio de 2021).

9. Yeris Curbelo Aguilera (periodista independiente con condena de dos años por cubrir las protestas pacíficas del 6 de mayo de 2023).

10. María Cristina Garrido (condenada a siete años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021).

11. Francisco Rangel Manzano (64 años de edad, condenado a seis años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021; en serio estado de salud).

12. Lizandra Góngora (madre de cinco niños, condenada a 14 años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021; en serio estado de salud).

13. Virgilio Mantilla Arango (arrestado sistemáticamente por activismo pacífico, en espera de condena para el 17 de octubre).

14. Donaida Pérez Paseiro (condenada a ocho años de prisión; tiene dos niños pequeños).

15. Loreto Hernández García (condenado a siete años de prisión; en serio estado de salud).

16. Jordan Marrero Huerta (arrestado el 24 de abril de 2025; permanece en prisión sin juicio por denunciar en redes sociales abusos contra presos políticos).

17. Manuel Vázquez Licea (condenado a seis años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021).

18. Alexis Borges Wilson (59 años de edad, condenado a 17 años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021).

19. Daniel Alfaro Frías (campesino cubano condenado a nueve años de prisión por su activismo).

“Queremos la libertad absoluta, incondicional e inmediata de todos los presos políticos de Cuba, pero hemos seleccionado los casos más urgentes”, explicó Bolio, quien igualmente exigió garantías de que los liberados no sean reencarcelados ni expulsados del país.

En tal sentido, el Frente Hemisférico por la Libertad ofreció apoyo logístico para facilitar la repatriación o reasentamiento de los prisioneros cubanos que no deseen regresar a la Isla.

“Nos comprometemos a buscar un tercer país para recibir a los mercenarios cubanos hoy presos en Ucrania. No pueden volver a Rusia y no quieren regresar a Cuba”, declaró Dolanescu.

Un gesto político con carga moral

La propuesta ucraniana representa no solo una negociación humanitaria, sino un golpe simbólico al régimen cubano, al exponer la doble moral de La Habana, que envía a sus ciudadanos a morir por Rusia mientras mantiene a más de mil presos políticos dentro de la Isla.

Mientras el gobierno cubano guarda silencio sobre sus nacionales muertos o detenidos en el conflicto, Ucrania plantea un gesto que combina diplomacia, presión moral y humanitarismo, situando al régimen ante una disyuntiva incómoda: elegir entre sus aliados rusos o la vida y libertad de sus propios ciudadanos.

Mercenarios cubanos en la guerra contra Ucrania

Autoridades ucranianas y fuentes citadas por organizaciones del exilio estiman que hasta 25,000 ciudadanos cubanos habrían sido reclutados por Rusia para combatir en la invasión a Ucrania, una cifra que da dimensión al fenómeno tras la identificación de 39 fallecidos cuyos nombres fueron divulgados por el diputado ucraniano Maryan Zablotskiy. .

El atractivo central para muchos de estos reclutas es económico: de acuerdo con Forbes, Rusia ofrece salarios de alrededor de 2,000 dólares mensuales, una cantidad descomunal frente a los 20 dólares que gana, en promedio, un trabajador en la Isla.

Sin embargo, detrás del incentivo salarial se reporta un entramado de engaños y explotación, con ofertas falsas de empleo civil en Rusia que terminan con los reclutas enviados al frente sin preparación militar ni contratos claros.

Varios firmaron documentos en ruso sin traducción oficial, lo que los dejó en indefensión legal.

La Inteligencia de Defensa de Ucrania (HUR) explica el uso de combatientes extranjeros como una estrategia de bajo costo político para el Kremlin: si mueren reclutas de otros países, no hay prestaciones sociales ni presión de familiares rusos descontentos por la guerra.

Esa lógica —según fuentes citadas— ayuda a ocultar el impacto interno del conflicto y a sostener una guerra impopular entre los propios rusos.

En el terreno, Ucrania ha capturado a varios cubanos, y, al menos, uno confesó haber sido engañado con la promesa de un trabajo civil antes de ser enviado a combatir.

Paralelamente, medios del exilio han difundido listados parciales de reclutados y relatos de captación que describen redes de intermediarios, itinerarios hacia Rusia y condiciones de vulnerabilidad aprovechadas por quienes organizan el reclutamiento.

La dimensión social del fenómeno se asienta en la crisis estructural de Cuba: escasez, apagones, salarios ínfimos y deterioro del tejido productivo empujan a miles de jóvenes a asumir riesgos extremos.