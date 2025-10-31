Seis comunidades incomunicadas por deslave en carretera de Moa a causa de lluvias del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Melissa ocasionaron un deslave de gran magnitud en la carretera Moa-Baracoa, en la provincia de Holguín, que ha dejado incomunicadas seis localidades del municipio Moa e imposibilita el tránsito hacia Baracoa, en la vecina Guantánamo, informaron fuentes oficiales.
El derrumbe, a unos 15 kilómetros de la ciudad minera, destruyó completamente un tramo de la vía, generando un socavón de más de 80 metros de longitud y unos 30 metros de profundidad, lo que impide la circulación en ambos sentidos, informó el director de la emisora radial La Voz del Níquel, Camilo Velazco Petittón.
Las comunidades moenses de Punta Gorda, Quemado del Negro, Cañete, Cupey, Cayo Grande de Yamanigüey y Yamanigüey permanecen aisladas desde la madrugada del miércoles.
Autoridades del territorio ordenaron la construcción de un desvío como alternativa para restablecer el tránsito.
Lo más leído hoy:
Desde este jueves, trabajadores de las minas de las fábricas "Pedro Sotto Alba" y "Ernesto Che Guevara" laboran en la habilitación de una vía provisional que permita el paso de vehículos en ambas direcciones, dio a conocer la fuente.
Las autoridades advirtieron a los conductores que el tramo dañado permanece cerrado y no es posible transitar por él en ninguno de los sentidos. Las labores de recuperación continúan bajo condiciones meteorológicas adversas, mientras se evalúan los daños y se refuerzan las medidas de seguridad vial.
El huracán Melissa ingresó a Cuba en la madrugada del 29 de octubre por la localidad de Chivirico, en el municipio Guamá, en la costa sur de la provincia Santiago de Cuba, como ciclón de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y una presión central de 952 milibares.
Calificado por expertos meteorólogos cubanos y estadounidenses como extremadamente peligroso y destructivo, el potente sistema tropical provocó lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas e intensas ráfagas de viento, afectando principalmente a las provincias orientales.
En Santiago de Cuba, Granma y Holguín se reportaron severas inundaciones y deslizamientos de tierra, que han dejado numerosas localidades incomunicadas; además de derrumbes y daños en viviendas, carreteras, hospitales, redes eléctricas y otras infraestructuras.
En el poblado de El Cobre, autoridades de la Iglesia católica reportaron la muerte de una persona durante el devastador paso del ciclón por el lugar. Allí destruyó casas y otras instalaciones, y causó estragos de consideración en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.
En las últimas horas, en el oriente cubano se han realizado numerosos operativos para rescatar a personas atrapadas en comunidades anegadas por las intensas lluvias y las crecidas de los ríos. También se ejecutan labores para restablecer los servicios básicos.
Preguntas frecuentes sobre las afectaciones del huracán Melissa en Cuba
¿Cuáles son las comunidades incomunicadas por el deslave en la carretera Moa-Baracoa?
Las comunidades incomunicadas por el deslave son Punta Gorda, Quemado del Negro, Cañete, Cupey, Cayo Grande de Yamaniguey y Yamaniguey. Estas localidades quedaron aisladas debido a un derrumbe masivo que destruyó un tramo de la carretera Moa-Baracoa, afectando gravemente la comunicación y el tránsito en la zona.
¿Qué medidas se están tomando para restablecer el tránsito en la carretera afectada?
Las autoridades han ordenado la construcción de un desvío como alternativa para restablecer el tránsito. Trabajadores de las minas cercanas están laborando en la habilitación de una vía provisional que permita el paso de vehículos en ambas direcciones, mientras se continúan las labores de recuperación bajo condiciones meteorológicas adversas.
¿Cuál es el impacto del huracán Melissa en otras provincias del oriente cubano?
El huracán Melissa ha causado inundaciones severas y deslizamientos de tierra en Santiago de Cuba, Granma y Holguín. También ha provocado daños significativos en viviendas, carreteras, hospitales y otras infraestructuras. Además, se han reportado derrumbes y numerosas localidades han quedado incomunicadas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.