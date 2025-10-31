Seis comunidades incomunicadas por deslave en carretera de Moa a causa de lluvias del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Melissa ocasionaron un deslave de gran magnitud en la carretera Moa-Baracoa, en la provincia de Holguín, que ha dejado incomunicadas seis localidades del municipio Moa e imposibilita el tránsito hacia Baracoa, en la vecina Guantánamo, informaron fuentes oficiales.

El derrumbe, a unos 15 kilómetros de la ciudad minera, destruyó completamente un tramo de la vía, generando un socavón de más de 80 metros de longitud y unos 30 metros de profundidad, lo que impide la circulación en ambos sentidos, informó el director de la emisora radial La Voz del Níquel, Camilo Velazco Petittón.

Captura de Facebook/Portal Ciudadano Moa

Las comunidades moenses de Punta Gorda, Quemado del Negro, Cañete, Cupey, Cayo Grande de Yamanigüey y Yamanigüey permanecen aisladas desde la madrugada del miércoles.

Autoridades del territorio ordenaron la construcción de un desvío como alternativa para restablecer el tránsito.

Captura de Facebook/Camilo Velazco Petittón

Desde este jueves, trabajadores de las minas de las fábricas "Pedro Sotto Alba" y "Ernesto Che Guevara" laboran en la habilitación de una vía provisional que permita el paso de vehículos en ambas direcciones, dio a conocer la fuente.

Las autoridades advirtieron a los conductores que el tramo dañado permanece cerrado y no es posible transitar por él en ninguno de los sentidos. Las labores de recuperación continúan bajo condiciones meteorológicas adversas, mientras se evalúan los daños y se refuerzan las medidas de seguridad vial.

El huracán Melissa ingresó a Cuba en la madrugada del 29 de octubre por la localidad de Chivirico, en el municipio Guamá, en la costa sur de la provincia Santiago de Cuba, como ciclón de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y una presión central de 952 milibares.

Calificado por expertos meteorólogos cubanos y estadounidenses como extremadamente peligroso y destructivo, el potente sistema tropical provocó lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas e intensas ráfagas de viento, afectando principalmente a las provincias orientales.

En Santiago de Cuba, Granma y Holguín se reportaron severas inundaciones y deslizamientos de tierra, que han dejado numerosas localidades incomunicadas; además de derrumbes y daños en viviendas, carreteras, hospitales, redes eléctricas y otras infraestructuras.

En el poblado de El Cobre, autoridades de la Iglesia católica reportaron la muerte de una persona durante el devastador paso del ciclón por el lugar. Allí destruyó casas y otras instalaciones, y causó estragos de consideración en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.

En las últimas horas, en el oriente cubano se han realizado numerosos operativos para rescatar a personas atrapadas en comunidades anegadas por las intensas lluvias y las crecidas de los ríos. También se ejecutan labores para restablecer los servicios básicos.