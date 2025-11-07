¿Nadie quedará desamparado? Madre con discapacidad y su hijo sobreviven bajo un techo de guano en San Andrés, Holguín

El caso refleja el abandono que sufren miles de cubanos en zonas rurales

Vídeos relacionados:

Una madre con discapacidad y su hijo menor de edad viven en una “varentierra” en la localidad holguinera de San Andrés tras perder su casa por el huracán Melissa, mientras nadie del gobierno ni la Defensa Civil ha respondido a su situación.

Al respecto, el médico exiliado y activista Alexander Jesús Figueredo Izaguirre denunció a través de su cuenta de Facebook el caso de estas personas, quienes permanecen en condiciones infrahumanas en el barrio El Llano, en San Andrés, perteneciente al municipio de Holguín.

Captura de Facebook/Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

Según relató, ambos duermen sobre el piso de tierra, cubiertos por un techo de guano sostenido con palos, sin acceso a agua potable, alimentos ni atención médica.

“El régimen habla de ‘victorias’ y ‘solidaridad revolucionaria’, pero nadie ha ido a verlos”, escribió Figueredo, quien publicó imágenes del lugar y compartió el teléfono de contacto para quienes deseen ofrecer ayuda.

La denuncia contrasta con la propaganda oficial sobre la recuperación tras el paso del meteoro.

Lo más leído hoy:

Mientras el gobierno y la elite militar gobernante destina cuantiosos recursos a la remodelación de hoteles y campañas mediáticas, familias como esta continúan olvidadas.

“No hay presupuesto para un colchón o una colchoneta”, señaló el médico, quien afirmó que “Cuba no está bloqueada por nadie más que por su propia dictadura”.

La publicación generó una oleada de reacciones en redes sociales. Usuarios como Karina de los Ángeles Tornés Fonseca recordaron las imágenes de pobreza campesina que la revolución dirigida por el dictador Fidel Castro (1926-2016) prometió erradicar y compararon la situación actual con la Cuba de los años 50.

Otros, como Víctor Pérez y Nani Tower, denunciaron el abandono sistemático y la indiferencia del Estado.

“Lo más triste es que esa madre y su hijo ya vivían así antes del huracán”, comentó una usuaria, mientras otros reclamaban justicia y ayuda urgente.

El caso, más allá de la tragedia individual, se ha convertido en símbolo del abandono y la desprotección que sufren miles de cubanos en zonas rurales.

El “varentierra”, también conocido como bahío, bohío o rancho de vara en tierra, es una construcción tradicional campesina hecha con materiales naturales como palmas, varas, bejucos y troncos, se erige directamente sobre el suelo y presenta una estructura baja y aerodinámica que reduce el impacto de los vientos huracanados.

Previo al paso de Melissa, el 28 de octubre, el presidente del Consejo de Defensa Provincial y primer secretario del Partido Comunista en Guantánamo, Yoel Pérez García, recorrió las comunidades de Maca y Casimba, en el municipio Niceto Pérez, para evaluar el proceso de evacuación de familias en ese tipo de habitáculos.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó el martes varias comunidades del municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, muy afectadas por las inundaciones del devastador fenómeno meteorologico.

Allí aseguró a los vecinos que “nadie quedará desamparado” y que “el país los ayudará a levantarse”.

El, Díaz-Canel volvió a emplear un tono poético y triunfalista al referirse a la crisis que atraviesa el país tras el paso de Melissa, y aseguró que los cubanos son “resistentes como las palmas que se mantienen en pie” frente a los peores vientos.

Como contraste, una iniciativa de ayuda humanitaria destinada a una anciana residente en el poblado de Juan Vicente, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, se ha viralizado masivamente en plataformas digitales.

La movilización surgió a raíz de la publicación de un video que documentaba la situación de destrucción total en la que quedó su vivienda, tras el paso del meteoro.

En las emotivas imágenes, se ve a Pilar, la anciana afectada, parada entre los escombros de su casa devastada. Mientras es consolada por dos jóvenes que la visitaron, la mujer no logra contener las lágrimas, expresando con profundo dolor.

“¿Dónde yo voy a vivir, mija, a dónde? Yo me paso el día entero llorando, al ver las condiciones que yo estoy en, ver mi casita”, lamentó.