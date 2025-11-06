Cubano detenido por ICE denuncia abandono médico: “Estoy perdiendo la vista y nadie me atiende”

Vídeos relacionados:

Un migrante cubano lleva dos meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas y denuncia que su salud se deteriora sin recibir atención médica adecuada.

“Estoy perdiendo la vista y nadie me atiende”, dijo desde su celda Ángel Vera Oliva, residente de Austin, en declaraciones recogidas por Univision Austin.

Vera fue arrestado el pasado 2 de septiembre tras acudir a una cita migratoria en San Antonio. Desde entonces permanece bajo custodia en un centro de detención en Caney City, al este de Texas, donde su familia asegura que no ha recibido el tratamiento que necesita para una enfermedad crónica.

Según su esposa, que prefirió no mostrar su rostro, la situación es desesperante. “Voy a tener que irme con mi familia a Florida porque no tengo otra cosa que hacer. Necesito ayuda para cuidar a mi hijo y empezar a trabajar”, contó entre lágrimas.

El cubano padece espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que afecta la columna vertebral y requiere medicación constante. Su hermana, Naiviv Vera, relató que al momento de la detención él estaba bajo tratamiento médico. “Él explicó que le estaban aplicando sueros por su enfermedad, y aun así lo detuvieron”, denunció.

En las últimas semanas, Ángel ha desarrollado además una uveítis, una inflamación ocular que puede causar pérdida de visión si no se trata a tiempo. “La luz me duele, me arde el ojo, y todavía no me ha visto un especialista”, contó durante una llamada desde el centro de detención.

Lo más leído hoy:

El doctor Illan Shapiro, médico de AltaMed, explicó a Univision que la uveítis puede derivarse de infecciones o enfermedades autoinmunes y que requiere atención inmediata. “Cuando se inflama esa parte del ojo, la luz comienza a causar dolor y puede dañar las estructuras internas si no se trata”, advirtió.

A pesar de los reclamos familiares y la gravedad de su condición, ICE no ha respondido a Univision sobre el tipo de atención médica que recibe el migrante cubano. Mientras tanto, su familia pide su liberación por motivos de salud, temiendo que su situación empeore cada día que pasa bajo custodia.