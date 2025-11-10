Programa oficialista acusa de “tergiversada” la respuesta de Díaz-Canel a damnificada en El Cobre

Luego que se viralizara un clip donde aparece Miguel Díaz-Canel respondiendo con visible molestia a una damnificada en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, con la frase “Yo tampoco tengo para dártela ahora”, el programa oficialista Chapeando Bajito salió en defensa del gobernante y acusó a las redes sociales de manipular sus palabras.

El video, ampliamente compartido en plataformas digitales y en el programa del influencer Alex Otaola, mostraba al mandatario en un tenso intercambio con una mujer que le reclamó por la pérdida de su cama tras el paso del huracán Melissa. “No tenemos cama”, dijo la vecina. “Y yo tampoco tengo para dártela ahora”, respondió el gobernante, visiblemente contrariado.

Las imágenes provocaron una ola de críticas dentro y fuera de la isla, donde muchos cubanos interpretaron la respuesta como un gesto de arrogancia y falta de empatía ante la desesperación de los damnificados.

Sin embargo, este domingo el espacio oficialista Chapeando Bajito, habitualmente en formato podcast conducido por la periodista Arleen Rodríguez Derivet y difundido en Facebook y el portal Cubadebate, intentó “aclarar” lo ocurrido y acusar a los medios independientes de tergiversar el contexto.

“En las últimas horas circula por las redes un video, convenientemente editado, con la respuesta del presidente Díaz-Canel a una mujer granmense que le manifestó haber perdido su cama y colchón tras el paso del huracán Melissa”, señaló el programa, calificando la pieza como parte de una “propaganda anticubana orientada al asesinato de reputación” del mandatario.

Según Chapeando Bajito, el fragmento difundido “omite elementos de una respuesta mucho más amplia”, en la que el gobernante habría explicado los pasos del proceso de recuperación y la llegada de donativos. El programa publicó la supuesta transcripción completa del intercambio, donde Díaz-Canel insistía en que “no tenía cama para darle ahora”, pero prometía atención futura a través de brigadas y recursos estatales.

El espacio oficialista también sostuvo que la polémica forma parte de una “operación mediática” contra el Gobierno, justo cuando este intenta mostrar una gestión “eficiente” ante el huracán Melissa, “sin una sola víctima fatal que lamentar”.

La defensa, sin embargo, refleja la preocupación del aparato propagandístico por controlar el relato en torno a la figura presidencial, en un momento de creciente descontento social y agotamiento económico.

Mientras tanto, las imágenes del intercambio siguen circulando en redes sociales, acompañadas de testimonios de pobladores que denuncian la falta de asistencia y el deterioro de las condiciones en El Cobre, símbolo histórico de fe y resistencia.

La reacción oficial confirma, una vez más, que el gobierno cubano prefiere atacar el mensajero antes que reconocer la insensibilidad de sus propias respuestas, incluso en medio de la devastación que viven miles de familias orientales tras el paso del ciclón.