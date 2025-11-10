World Central Kitchen amplía su ayuda a Cuba tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

World Central Kitchen (WCK), la organización humanitaria fundada por el chef José Andrés, extendió a Cuba sus operaciones de ayuda tras el paso del huracán Melissa

WCK comenzó a distribuir kits de alimentos y equipos de cocinas a damnificados cubanos, informó la organización en sus redes.

“WCK ha ampliado nuestra respuesta al huracán Melissa a Cuba. En colaboración con Friends of Cáritas Cuba y Cáritas Cuba”, se lee en un post de Facebook.

“Estamos distribuyendo kits de alimentos a familias que pueden cocinar por sí mismas. Cada kit incluye ingredientes suficientes para 25 comidas, lo que proporciona una nutrición esencial mientras las comunidades se recuperan”, precisaron.

Asimismo, los equipos de WCK también están suministrando equipamiento de cocina a los hogares que han perdido los electrodomésticos necesarios para preparar las comidas, agregan.

WCK, fundada en 2010 por el chef español José Andrés, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que abastece de comidas a zonas de catástrofe en momentos de escasez alimentaria.

Inicialmente se creó tras el terremoto que afectó a Haití en 2010, país en que comenzó a operar nuevamente hace unas semanas tras el paso de Melissa, según anunciaron en sus redes.

El huracán Melissa arrasó con comunidades enteras del oriente cubano, dejando miles de familias sin techo ni electricidad. La devastación ha despertado una ola de solidaridad internacional, con envíos de ayuda humanitaria desde varios países latinoamericanos y organizaciones no gubernamentales.