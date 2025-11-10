World Central Kitchen amplía su ayuda a Cuba tras el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
World Central Kitchen (WCK), la organización humanitaria fundada por el chef José Andrés, extendió a Cuba sus operaciones de ayuda tras el paso del huracán Melissa
WCK comenzó a distribuir kits de alimentos y equipos de cocinas a damnificados cubanos, informó la organización en sus redes.
“WCK ha ampliado nuestra respuesta al huracán Melissa a Cuba. En colaboración con Friends of Cáritas Cuba y Cáritas Cuba”, se lee en un post de Facebook.
“Estamos distribuyendo kits de alimentos a familias que pueden cocinar por sí mismas. Cada kit incluye ingredientes suficientes para 25 comidas, lo que proporciona una nutrición esencial mientras las comunidades se recuperan”, precisaron.
Asimismo, los equipos de WCK también están suministrando equipamiento de cocina a los hogares que han perdido los electrodomésticos necesarios para preparar las comidas, agregan.
Lo más leído hoy:
WCK, fundada en 2010 por el chef español José Andrés, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que abastece de comidas a zonas de catástrofe en momentos de escasez alimentaria.
Inicialmente se creó tras el terremoto que afectó a Haití en 2010, país en que comenzó a operar nuevamente hace unas semanas tras el paso de Melissa, según anunciaron en sus redes.
El huracán Melissa arrasó con comunidades enteras del oriente cubano, dejando miles de familias sin techo ni electricidad. La devastación ha despertado una ola de solidaridad internacional, con envíos de ayuda humanitaria desde varios países latinoamericanos y organizaciones no gubernamentales.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa
¿Cómo está ayudando World Central Kitchen a los damnificados en Cuba tras el huracán Melissa?
World Central Kitchen, en colaboración con Friends of Cáritas Cuba y Cáritas Cuba, está distribuyendo kits de alimentos a las familias afectadas por el huracán Melissa en Cuba. Cada kit incluye ingredientes suficientes para 25 comidas, proporcionando una nutrición esencial mientras las comunidades se recuperan. Además, suministran equipamiento de cocina a hogares que han perdido electrodomésticos necesarios para preparar sus comidas.
¿Qué papel juega la Iglesia Católica en la distribución de ayuda en Cuba?
La Iglesia Católica, a través de Cáritas, está desempeñando un papel crucial en la distribución de la ayuda humanitaria en Cuba. La ayuda de tres millones de dólares de Estados Unidos se canalizará a través de la Iglesia Católica para garantizar que llegue directamente a los damnificados del huracán Melissa, evitando el control del régimen cubano.
¿Qué tipo de ayuda ha enviado la Cruz Roja Internacional a Cuba?
La Cruz Roja Internacional ha enviado un cargamento de 20 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye kits de cocina, de higiene, de descanso, frazadas, mosquiteros, lámparas solares, kits de herramientas y lonas plásticas. Estos artículos están destinados a ofrecer asistencia humanitaria urgente a 1,500 personas en las provincias más afectadas por el huracán Melissa.
¿Qué otras organizaciones están involucradas en la ayuda a Cuba tras el huracán Melissa?
Además de World Central Kitchen, la Cruz Roja Internacional, y la Iglesia Católica, la ONU y varias organizaciones no gubernamentales están proporcionando ayuda. Esto incluye alimentos, medicamentos, generadores eléctricos, y otros artículos de primera necesidad. La comunidad internacional, incluyendo Venezuela y China, también ha enviado ayuda significativa.
¿Cuál ha sido la respuesta del régimen cubano ante la ayuda internacional?
Aunque el régimen cubano ha agradecido algunas ayudas, existe una evidente desconfianza sobre el control estatal de la ayuda internacional. La decisión de canalizar la asistencia humanitaria a través de organizaciones no gubernamentales y la Iglesia busca evitar la interferencia del régimen cubano, conocido por desviar recursos en crisis anteriores.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.