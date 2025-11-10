Cuba busca refuerzos: Yunior Tur dispuesto a jugar el Clásico Mundial

Vídeos relacionados:
El pitcher cubano Yunior Tur, actualmente en el sistema de los Athletics en las Grandes Ligas, fue contactado por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y manifestó su disposición a integrar el equipo nacional en el VI Clásico Mundial de Béisbol (World Baseball Classic).
Según expuso el periodista Francys Romero en la red social Facebook, citando a Yusseff Díaz de Pelota Cubana, con 26 años, Tur tuvo una temporada destacada en 2025, consolidándose como uno de los lanzadores cubanos más consistentes en ligas menores.
El santiaguero registró un promedio de efectividad (ERA) de 3.29, con 125 innings lanzados y 130 ponches repartidos entre las categorías Clase-A avanzada, Doble-A y Triple-A de la organización.
Un permiso pendiente de MLB
Aunque el jugador ya expresó su interés en representar a Cuba, su participación dependerá del permiso que otorgue la franquicia de los Athletics, como establece el protocolo de Major League Baseball para eventos internacionales.
La FCB ha intentado en los últimos años reconstruir puentes con jugadores emigrados, en un contexto de profunda crisis del béisbol cubano, marcado por fugas masivas de talento, bajos rendimientos internacionales y deterioro estructural del sistema deportivo en la isla.
De concretarse la incorporación de Tur, sería un refuerzo de lujo para el pitcheo cubano, que en ediciones recientes del Clásico ha sufrido por falta de brazos de alto nivel.
Su caso también reaviva el debate sobre la apertura parcial del régimen a figuras que desarrollan sus carreras fuera del control estatal, un gesto más pragmático que ideológico ante el declive del béisbol nacional.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
¿Yunior Tur jugará con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Yunior Tur ha manifestado su disposición a jugar con el equipo nacional cubano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sin embargo, su participación depende del permiso que otorgue la franquicia de los Athletics, siguiendo el protocolo de la MLB para eventos internacionales.
¿Por qué Cuba enfrenta dificultades para participar en el Clásico Mundial de Béisbol?
Cuba enfrenta dificultades debido a la falta de aprobación del gobierno de EE.UU., que impide su participación en el evento. La Federación Cubana de Béisbol ha denunciado esta situación como una política discriminatoria que afecta el proceso de conformación de la nómina cubana. El gobierno cubano interpreta la demora como un gesto político, lo cual es incompatible con los principios de equidad deportiva.
¿Qué jugadores cubanos han rechazado representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol?
Varios jugadores cubanos han optado por no representar a Cuba en el Clásico Mundial debido a tensiones políticas y personales con el régimen. Jugadores como Aroldis Chapman, Yandy Díaz y César Prieto han expresado su negativa a jugar con el equipo nacional mientras persista el actual sistema deportivo en la isla.
¿Cuál es el contexto de la crisis del béisbol cubano?
El béisbol cubano atraviesa una profunda crisis debido a las fugas masivas de talento, bajos rendimientos internacionales y el deterioro estructural del sistema deportivo en la isla. La Federación Cubana de Béisbol ha intentado reconstruir puentes con jugadores emigrados para reforzar el equipo nacional. Este esfuerzo es un gesto más pragmático que ideológico ante el declive del béisbol nacional.
