Cuba busca refuerzos: Yunior Tur dispuesto a jugar el Clásico Mundial

El pitcher cubano Yunior Tur, actualmente en el sistema de los Athletics en las Grandes Ligas, fue contactado por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y manifestó su disposición a integrar el equipo nacional en el VI Clásico Mundial de Béisbol (World Baseball Classic).

Según expuso el periodista Francys Romero en la red social Facebook, citando a Yusseff Díaz de Pelota Cubana, con 26 años, Tur tuvo una temporada destacada en 2025, consolidándose como uno de los lanzadores cubanos más consistentes en ligas menores.

El santiaguero registró un promedio de efectividad (ERA) de 3.29, con 125 innings lanzados y 130 ponches repartidos entre las categorías Clase-A avanzada, Doble-A y Triple-A de la organización.

Un permiso pendiente de MLB

Aunque el jugador ya expresó su interés en representar a Cuba, su participación dependerá del permiso que otorgue la franquicia de los Athletics, como establece el protocolo de Major League Baseball para eventos internacionales.

La FCB ha intentado en los últimos años reconstruir puentes con jugadores emigrados, en un contexto de profunda crisis del béisbol cubano, marcado por fugas masivas de talento, bajos rendimientos internacionales y deterioro estructural del sistema deportivo en la isla.

De concretarse la incorporación de Tur, sería un refuerzo de lujo para el pitcheo cubano, que en ediciones recientes del Clásico ha sufrido por falta de brazos de alto nivel.

Su caso también reaviva el debate sobre la apertura parcial del régimen a figuras que desarrollan sus carreras fuera del control estatal, un gesto más pragmático que ideológico ante el declive del béisbol nacional.