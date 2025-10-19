Periodista de Santiago de Cuba denuncia agresión verbal de un árbitro durante juego en el Guillermón Moncada

Vídeos relacionados:

La periodista deportiva oficialista de Santiago de Cuba Brita García Alberteris denunció una agresión verbal por parte del árbitro Luis Felipe Casañas durante un juego de la Serie Nacional de Béisbol en el Guillermón Moncada.

“El árbitro Luis Felipe Casañas me insultó al finalizar el 5to capítulo del 3er juego entre Las Tunas y Santiago de Cuba”, relató la periodista en un post de Facebook publicado el viernes.

Casañas le dijo que “era una fresca, una atrevida y que no sabía nada!!!!”, contó.

García Alberteris aseguró que “lo sucedido fue delante del Comisario de Juego y todos los presentes en los palcos bajos del Estadio Guillermón Moncada”.

La periodista relató que su respuesta fue: “Respete que yo soy una profesional y ustedes supuestamente lo es!!!”

“¡¡¡Generalmente no me dejo provocar por este tipo de situaciones, pero de veras que no vino al caso!!!”, agregó.

García Alberteris recordó su trayectoria: “en 2012 hice mi ejercicio de culminación de estudios universitarios con honores. Desde hace 11 años me desempeño como periodista que atiende el sector deportivo en Tele Turquino Santiago de Cuba”.

“Durante todos estos años me han sucedido disímiles situaciones, de carácter feliz y otras no tanto en lo profesional; pero hoy si ya colmó la gota”, lamentó.

“¡¡¡¡¡Vamos que de veras si no aguantan una crítica leve no trabaje en la Serie Nacional de Béisbol o no se involucre en ningún evento donde exista prensa!!!!! ¡¡¡Los que me conocen saben que este tipo de situaciones sólo eleva aún más mi búsqueda de profesionalidad y preparación personal!!!”, concluyó.

En un post posterior, y luego de su denuncia, García Alberteris explicó este sábado que Casañas le pidió disculpas.

“Luis Felipe Casañas pidió un encuentro conmigo y el resto de los árbitros, su supervisor y el Comisario de Juego para disculparse formalmente. Casañas se mostró consternado y arrepentido de su comportamiento. El resto de sus compañeros mostró respeto por el trabajo. Todos dicen trabajar con respeto y para reforzar el béisbol cubano, Patrimonio de la Nación”, dijo.

La agresión verbal por parte de Casañas, un veterano árbitro cubano, estuvo motivada por un post donde la periodista criticaba su actuación en la expulsión del pelotero santiaguero Jeison Martínez.

A raíz de la actuación de Casañas en ese incidente, la periodista opinaba que el cuerpo arbitral “se encuentra involucrado en muchas situaciones y la calidad que muestran no es la más idónea”.

La periodista contaba que Casañas sobrerreacciónó a la “la protesta del pelotero y casi llegan a los golpes”.

“La actitud del joven quizás fue un poco por encima de lo esperado, pero la ética de los jueces debe ser mayor. El error más grave es afectar un equipo en espera de un análisis cuando se conoce la importancia del momento en que se encuentra el equipo Avispa”, dijo.

