Granma no reanudará aún las clases tras severo impacto del huracán Melissa

La Dirección General de Educación de Granma, una de las provincias más golpeadas por el potente huracán Melissa, informó este domingo que las actividades docentes no se reanudarán en ese territorio hasta que “todas las condiciones estén creadas”.
Un comunicado de la entidad gubernamental, dirigida a los estudiantes, familias, docentes y trabajadores del sector educacional, advirtió que “hasta el momento, no se ha autorizado el reinicio” de las clases, decisión que “responde a la prioridad de preservar la seguridad y el bienestar de todos los implicados en el proceso educativo”.
Las autoridades explicaron que aún se están realizando acciones de recuperación de los severos daños causados por el huracán.
“Actualmente, nos encontramos en fase recuperativa, centrada en la evaluación y restablecimiento de los servicios esenciales que garanticen un retorno seguro, ordenado y gradual a la normalidad”, precisó la nota oficial, al tiempo que aseguró se están llevando a cabo coordinaciones entre instituciones y empresas “con alta incidencia en el aseguramiento de condiciones mínimas para el reinicio de las clases”.
La Dirección de Educación anunció que, “una vez se verifique que todas las condiciones están creadas, se tomará la decisión correspondiente y se informará oportunamente a través de los canales oficiales”.
Añadió que el reinicio de las clases se realizará de manera gradual, “con adaptaciones curriculares flexibles que permitirán retomar los contenidos esenciales, reorganizar los tiempos escolares y asegurar un cierre exitoso del curso”.
La institución argumentó que “el sistema de educación cubano cuenta con una amplia experiencia en la reorganización de los procesos docentes ante situaciones excepcionales como fenómenos meteorológicos, epidemias o contingencias territoriales”.
En el mismo tono triunfalista, resaltó que “en cada ocasión, se ha demostrado capacidad de respuesta, creatividad pedagógica y compromiso institucional para garantizar la continuidad del curso escolar” y advirtió que “cada paso se dará con responsabilidad, transparencia y compromiso con el bienestar colectivo”.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la cuantía de los daños causados por el ciclón en los centros educacionales de la provincia.
Días antes de la llegada del huracán Melissa a suelo cubano, el Ministerio de Educación suspendió las clases en las provincias desde Camagüey hasta Guantanámo, en previsión del peligro que representaba el potente sistema para el oriente del país.
Granma vive hoy días aciagos tras el impacto de Melissa, que ha dejado extensas zonas del territorio bajo agua, numerosas comunidades aisladas y miles de personas atrapadas, sin alimentos ni servicios básicos, muchas de las cuales ya fueron rescatadas y evacuadas hacia otras localidades e incluso, la provincia de Las Tunas.
Las imágenes de los poblados del municipio Río Cauto anegados por completo, a causa del desbordamiento del río, son una muestra de la magnitud de la catástrofe y la tragedia que sufre hoy la población de la región oriental de Cuba.
A ello se suman los graves daños en la infraestructura vial, eléctrica y de comunicaciones, derrumbes de viviendas y otras cuantiosas pérdidas materiales.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Granma
¿Por qué no se reanudan las clases en Granma tras el huracán Melissa?
Las clases en Granma no se reanudarán hasta que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad y bienestar para los estudiantes y el personal educativo. La decisión de mantener suspendidas las actividades docentes se debe a los graves daños causados por el huracán Melissa, que han dejado a muchas comunidades sin servicios básicos y con infraestructuras dañadas.
¿Cuáles son los principales daños que ha dejado el huracán Melissa en Granma?
El huracán Melissa ha causado severos daños en la provincia de Granma, incluyendo derrumbes de viviendas, cortes en el suministro eléctrico y colapso de las comunicaciones. La infraestructura vial también ha sufrido daños significativos, dejando a numerosas comunidades aisladas y sin acceso a servicios básicos como agua y alimentos.
¿Cómo está afectando la falta de electricidad a la recuperación en Granma?
La falta de electricidad está complicando significativamente las labores de recuperación en Granma. La Empresa Eléctrica de Granma ha informado que el restablecimiento del servicio será gradual, priorizando servicios esenciales como hospitales y centros de evacuación. Esta situación agrava la crisis al dejar a miles de personas sin acceso a información y recursos básicos.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para afrontar la crisis tras el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha emitido comunicados sobre la coordinación entre instituciones para asegurar la recuperación de los servicios básicos y el bienestar de la población. Se están llevando a cabo acciones de recuperación en infraestructuras y servicios esenciales, aunque las críticas señalan la lentitud y falta de recursos en la respuesta gubernamental.
