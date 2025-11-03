Granma no reanudará aún las clases tras severo impacto del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La Dirección General de Educación de Granma, una de las provincias más golpeadas por el potente huracán Melissa, informó este domingo que las actividades docentes no se reanudarán en ese territorio hasta que “todas las condiciones estén creadas”.

Un comunicado de la entidad gubernamental, dirigida a los estudiantes, familias, docentes y trabajadores del sector educacional, advirtió que “hasta el momento, no se ha autorizado el reinicio” de las clases, decisión que “responde a la prioridad de preservar la seguridad y el bienestar de todos los implicados en el proceso educativo”.

Las autoridades explicaron que aún se están realizando acciones de recuperación de los severos daños causados por el huracán.

“Actualmente, nos encontramos en fase recuperativa, centrada en la evaluación y restablecimiento de los servicios esenciales que garanticen un retorno seguro, ordenado y gradual a la normalidad”, precisó la nota oficial, al tiempo que aseguró se están llevando a cabo coordinaciones entre instituciones y empresas “con alta incidencia en el aseguramiento de condiciones mínimas para el reinicio de las clases”.

La Dirección de Educación anunció que, “una vez se verifique que todas las condiciones están creadas, se tomará la decisión correspondiente y se informará oportunamente a través de los canales oficiales”.

Añadió que el reinicio de las clases se realizará de manera gradual, “con adaptaciones curriculares flexibles que permitirán retomar los contenidos esenciales, reorganizar los tiempos escolares y asegurar un cierre exitoso del curso”.

La institución argumentó que “el sistema de educación cubano cuenta con una amplia experiencia en la reorganización de los procesos docentes ante situaciones excepcionales como fenómenos meteorológicos, epidemias o contingencias territoriales”.

En el mismo tono triunfalista, resaltó que “en cada ocasión, se ha demostrado capacidad de respuesta, creatividad pedagógica y compromiso institucional para garantizar la continuidad del curso escolar” y advirtió que “cada paso se dará con responsabilidad, transparencia y compromiso con el bienestar colectivo”.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la cuantía de los daños causados por el ciclón en los centros educacionales de la provincia.

Días antes de la llegada del huracán Melissa a suelo cubano, el Ministerio de Educación suspendió las clases en las provincias desde Camagüey hasta Guantanámo, en previsión del peligro que representaba el potente sistema para el oriente del país.

Granma vive hoy días aciagos tras el impacto de Melissa, que ha dejado extensas zonas del territorio bajo agua, numerosas comunidades aisladas y miles de personas atrapadas, sin alimentos ni servicios básicos, muchas de las cuales ya fueron rescatadas y evacuadas hacia otras localidades e incluso, la provincia de Las Tunas.

Las imágenes de los poblados del municipio Río Cauto anegados por completo, a causa del desbordamiento del río, son una muestra de la magnitud de la catástrofe y la tragedia que sufre hoy la población de la región oriental de Cuba.

A ello se suman los graves daños en la infraestructura vial, eléctrica y de comunicaciones, derrumbes de viviendas y otras cuantiosas pérdidas materiales.