"Yo no sabía que esto era así": Cubana en España comparte su experiencia buscando alquiler

La creadora cubana de TikTok @tiempo_con_oli compartió un testimonio sobre su proceso de adaptación en España, centrado en las dificultades que ha enfrentado para encontrar una vivienda en alquiler desde su llegada al país hace cuatro meses.

"Yo no sabía que esto era así. ¿Que me lo advirtieron? Sí. ¿Que pensé que estaban exagerando? También", cuenta en el video, donde explica que ella y su familia fueron recibidos por una amiga que les ofreció alojamiento sin cobrarles renta y por el tiempo que fuera necesario. A esa oportunidad la describe como "una bendición".

Inicialmente, pensaban que encontrarían un lugar para alquilar rápidamente. "Yo le decía a ella que nosotros íbamos a encontrar seguramente una renta pronto, y que no queríamos molestarla mucho", explica. Sin embargo, según su relato, la realidad fue distinta. "El tema de los alquileres en España está muuuy difícil", dice, y menciona como factores la alta demanda, los precios elevados y la existencia de "okupas", lo cual, según afirma, hace que les "pongan miles de requisitos para poder rentarte, no solamente dinero".

"Seguimos en la búsqueda incansable, pero no nos daremos por vencidos y sé que algo aparecerá pronto para nosotros", concluye.

El testimonio ha generado decenas de reacciones en redes sociales, tanto de personas que han vivido experiencias similares como de otras que ofrecen recomendaciones o comentan la situación actual del mercado inmobiliario en España.

Algunos usuarios recomiendan alejarse de las grandes ciudades: "Madrid o grandes ciudades complicado para rentar, mejor pueblos pequeños, pero dificultad trabajo, no es fácil" o "te aconsejo un pueblo". Otra persona comentó: "yo pasé lo mismo pero al fin lo logre".

También hubo quien matizó que la ubicación no siempre es el problema: "ella vive en Valladolid", señaló una usuaria, a lo que otra respondió: "no es un sitio caro como otros". Pero el problema, según varios comentarios, no está solo en el dinero: "el problema es que no hay vivienda y la poca que hay no se alquila por miedo".

El miedo a los ocupas también apareció en el debate. Una persona escribió: "piden muchos requisitos para los alquileres, tienes mucha razón", mientras otra opinó: "los Okupas sí, inquionupas también".

Otros usuarios compartieron sus propias historias: "duré dos años para poder", "lo viví... y pude rentarme en el término de un mes pero en un pueblo y con la ayuda de una amiga como avalista", o "faltó solo un mes para un año buscando alquiler".

Entre los mensajes de apoyo también se leía: "eres bendecida si no pagas renta, coronaste, colaboraré a la señora sin dudarlo", o "tranquila se logra, nosotros después de casi un año encontramos, suerte y fuerza".

No faltaron las críticas o cuestionamientos: "ocupas los que se meten en casa de un amigo y después de 4 meses aun no se han ido", comentó alguien, en referencia directa al caso. Otro mensaje sugirió: "Lo primero que tienen que hacer, es conseguir que los dos trabajen y de ser posible contratos indefinidos, sin nómina, olvida la vivienda".

La historia de @tiempo_con_oli se suma a una serie de testimonios compartidos en redes por cubanos recién llegados a España, donde reflejan tanto el entusiasmo inicial como los desafíos prácticos de la emigración.

La joven @soyalicia_03 mostró su sorpresa en su primer día en el país, desde visitar un restaurante de comida rápida hasta recorrer supermercados llenos de productos.

En otra experiencia, @walkys__ compartió las tres cosas que habría querido saber antes de emigrar: la lentitud de los trámites, las diferencias culturales en el lenguaje y la necesidad de ahorrar para los primeros meses.

@yo_soykarlita, por su parte, reflexionó sobre el sentimiento de vacío que puede acompañar la vida fuera de Cuba, a pesar de haber logrado su objetivo de emigrar.

Estos relatos muestran las diferentes caras del proceso migratorio, donde conviven la esperanza, la adaptación y las dificultades del día a día.

