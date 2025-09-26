Residentes de parque de casas móviles en Sweetwater enfrentan desalojo inminente

Vídeos relacionados:
Los residentes del parque de casas móviles Li’l Abner, en Sweetwater, enfrentan un desalojo inminente luego de que una corte rechazara la apelación presentada para detener el proceso.
La decisión judicial ha generado frustración y desesperanza entre las casi 900 personas -entre ellas algunos cubanos- que aún viven en el lugar.
El pasado martes, los inquilinos recibieron la notificación final de desalojo y durante la noche protagonizaron manifestaciones, clamando por no ser obligados a abandonar sus hogares. “Yo no me voy, yo me voy a quedarme aquí hasta lo último”, declaró uno de los afectados a Univisión.
Una batalla prolongada
Desde noviembre de 2024, cuando se notificó que el parque había sido comprado por una empresa desarrolladora, los residentes han librado una batalla legal para evitar su expulsión. Aunque se ofrecieron compensaciones económicas escalonadas —14,000 dólares hasta enero, 7,000 hasta marzo y 3,000 hasta abril—, quienes permanecieron más allá del 19 de mayo de 2025 ya no recibieron ninguna ayuda.
Muchas familias rechazaron la oferta alegando que los montos eran insuficientes para reubicarse en el costoso mercado de Miami, y porque muchos de sus trailers son demasiado antiguos para ser trasladados.
Alrededor de 200 familias se mantuvieron firmes en el parque, pese a las dificultades crecientes: robos, vandalismo, cortes eléctricos y demolición de unidades sin cumplir normas de seguridad ambiental.
Desarrollo vs. desplazamiento
El terreno, que llegó a albergar a más de 5,000 personas, será transformado en un proyecto de viviendas para trabajadores, con centro comunitario, servicios médicos y áreas recreativas.
Su ubicación estratégica —cerca de la FIU, Miami Dade College y centros comerciales— lo convierte en un espacio codiciado por desarrolladores, en un condado con una grave crisis de vivienda asequible.
Para las familias que aún resisten, el desalojo no significa solo perder un techo, sino también la desintegración de una comunidad forjada durante décadas. Mientras las excavadoras avanzan y el futuro del lugar se redibuja, los residentes viven una angustia inmediata: la de no tener adónde ir en un sur de Florida cada vez más inaccesible para los de menores ingresos.
