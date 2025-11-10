Reanudan venta de boletos de todas las rutas de ómnibus interprovinciales

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Transporte informó este domingo que comenzará desde mañana la comercialización de boletos de todas las rutas de Ómnibus Nacionales.

Asimismo, se comercializará toda la programación del servicio marítimo que cubre la ruta Nueva Gerona-La Habana y La Habana-Gerona y la ruta del tren La Habana-Holguín, informó en Facebook el ministro del ramo Eduardo Rodríguez Dávila.

Los canales de venta son los tradicionales: la APK Viajando y las agencias de reservación, estas últimas desde las 8:30 a.m., precisa la información.

Cronograma de ventas

Sin embargo, no se comercializarán las rutas nacionales de los servicios de transportación ferroviarios a los demás destinos en el oriente del país “debido a los impactos provocados por el huracán Melissa en las vías y en la infraestructura ferroviaria”, agregó.

El ciclo de venta normal de 30 días de anticipación se reestablecerá a partir del martes 9 de diciembre, aseguraron.

El sábado, la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) anunció la cancelación de casi todos los trenes nacionales de pasajeros, debido a los severos daños provocados por el huracán Melissa en la infraestructura ferroviaria del oriente del país.

Solo se mantendrá la ruta La Habana–Holguín, que seguirá operando cada cuatro días, mientras las demás conexiones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

Según la nota oficial, el ciclón dejó graves afectaciones en las vías férreas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, donde brigadas especializadas trabajan para restablecer los tramos más dañados.

El restablecimiento del servicio se hará de forma progresiva, primero hasta Santiago de Cuba y luego hacia Guantánamo, cuando las condiciones técnicas lo permitan.

“Los viajeros con reservaciones para trenes cancelados que ya no deseen viajar recibirán el reintegro del 100% del valor del pasaje, trámite que podrá realizarse hasta 15 días después de restablecerse el servicio”, indicó la entidad en su comunicado publicado en Facebook.