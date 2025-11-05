Así se hacen los ataúdes en Cuba: "Ponemos nuestro mayor empeño"

Un colectivo de trabajadores en La Habana dedicado a la producción de ataúdes describió su labor como un oficio “de máxima sensibilidad”, realizado con “el mayor cariño posible” pese a las dificultades para conseguir insumos básicos.

En un reporte televisivo del medio oficialista Canal Habana, el equipo explicó este miércoles que su objetivo es que las familias encuentren una caja “con buena presencia” en un momento de dolor, y lamenta cuando, por carencias de materiales o fallos en el transporte, algunas llegan rotas a su destino.

Los operarios insisten en que cada ataúd se confecciona pensando en quien lo recibirá: “sabemos que no es fácil perder a un familiar y encontrarse algo horroroso a la vista no es lo más correcto”, sostienen, al subrayar que “ponemos lo mejor del empeño” con los recursos disponibles.

El trabajo demanda jornadas extensas —“la muerte no entiende de días”— y poca pausa, porque deben responder a una necesidad permanente en la población.

Las limitaciones de suministros condicionan tanto la calidad del acabado como el confort interior de las cajas.

Los trabajadores enumeran los faltantes más frecuentes: tachuelas para el forro, telas más resistentes que no se rajen, esponjas y guata para acolchar y dar “otra presencia” a los ataúdes, especialmente en la cabecera.

Lo más leído hoy:

“Ojalá pudiéramos hacerlas mejor”, admiten, al explicar que con mejores materiales podrían tapizar y presentar las cajas de manera más digna y duradera.

Además de la confección, preocupa la cadena de distribución: cuando llegan reportes de cajas que “se rompen” o “arriban rotas” al lugar de destino, el colectivo lo vive con tristeza, conscientes de que se trata de un bien destinado a despedir a un ser querido.

Esa experiencia, dicen, refuerza el compromiso con el cuidado en cada etapa del proceso y con el acabado posible bajo condiciones de escasez.

El equipo resume así su filosofía: se trata de un trabajo que pocos quieren asumir, pero que demanda la mayor sensibilidad porque acompaña a familias en pérdidas “muchas veces irreparables”.

Por eso, recalcan, cada joven del taller es consciente de que detrás de cada caja hay duelo, y que su tarea es procurar que, incluso en la escasez, el resultado sea digno para quien parte y respetuoso con quienes lo despiden.

La escasez de ataúdes provoca largos tiempos de espera y retrasos en los servicios funerarios.

Además de la falta de ataúdes, los servicios funerarios en Cuba enfrentan problemas con la calidad de los ataúdes, escasez de vehículos fúnebres y deficiencias en el mantenimiento de funerarias y cementerios.

La falta de transporte adecuado obliga a las familias a buscar soluciones alternativas para el traslado de los fallecidos.