Cándido Fabré estalla contra los negocios privados por subir precios y no aceptar pagos con tarjeta

Vídeos relacionados:

El músico cubano Cándido Fabré volvió a alzar la voz, dejando un mensaje encendido en Facebook en el que denunció los abusos de los vendedores particulares y el profundo deterioro del poder adquisitivo en Cuba.

“Vendedores particulares se aprovechan del dolor y la necesidad del pueblo... suben los precios a cada minuto, no admiten transferencia, las tarjetas magnéticas están por gusto, pobres jubilados y trabajadores sin un kilo en efectivo”, escribió el artista, notablemente indignado.

Captura de Facebook/Cándido Fabré

En su mensaje, Fabré también lamentó la falta de valores humanos y criticó duramente a los transportistas privados: “Del transporte ni hablar, los boteros son criminales así las guaguas arrendadas. Líbranos, Señor, de tanta cabrona”.

El post refleja una queja cada vez más común en Cuba con la subida imparable de los precios, el predominio del efectivo frente a los pagos electrónicos y la sensación de impotencia de millones de cubanos ante la crisis económica que parece no tener fin.

Un pueblo agotado por los precios

Las palabras del músico no surgen en el vacío. En los últimos meses, el costo de la vida en Cuba ha alcanzado niveles que muchos consideran insostenibles. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el precio de la libra de cebolla en agosto de 2025 superó los 1,000 pesos en ciudades como Camagüey y Santa Clara, mientras que en otras regiones apenas bajaba de los 300 pesos. La disparidad y la falta de control han hecho de la inflación un enemigo cotidiano.

Lo más leído hoy:

A esa realidad se suman los testimonios de cubanos que viven el drama diario de la supervivencia. Una madre habanera, Alianis Leyva González, contó recientemente que gasta 400 pesos en pan para la merienda de su hijo durante una semana, una cifra que contrasta con el salario medio del país, que ronda los 2,100 pesos mensuales. Su historia se viralizó porque retrata lo que muchos sienten: comer, vestir o trasladarse en Cuba se ha vuelto un lujo.

El reclamo de Fabré: entre la fe y la rabia

El mensaje de Fabré mezcla denuncia y desahogo espiritual. “Comida sí hay, pero cómo llegar a ella sin plata y sin valores humanos”, escribió el artista, apelando a la conciencia colectiva y a la fe como refugio.

Su tono, a la vez dolido y combativo, refleja el hartazgo de una población que enfrenta la escasez de efectivo, el colapso del transporte y la indiferencia institucional.

Mientras los negocios privados fijan precios inalcanzables y muchos se niegan a aceptar pagos por transferencia, los jubilados y trabajadores sobreviven entre colas, apagones y una economía cada vez más dolarizada.

Fabré, desde su condición de figura pública y cercana al régimen cubano, ha puesto palabras al sentimiento de miles: la sensación de que el pueblo ha sido abandonado a su suerte.