Willy Allen: "Temo por los cubanos I-220A detenidos"

¿Me pueden deportar si soy I-220A? Es lo que se preguntan los cientos de miles de cubanos que se mantienen en un limbo que bordea la legalidad en Estados Unidos porque los dejaron entrar al país al amparo de esa figura migratoria que hoy está en el punto de mira del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hasta febrero pasado se daba por hecho que ningún inmigrante con I-220A iba a ser deportado. En caso de ser arrestados, había confianza en que podían pelear su caso en detención. Pero la semana pasada se produjeron las primeras deportaciones de cubanos con I-220A. Esto ha llevado al abogado Willy Allen, experto en Inmigración, a reconocer categóricamente que teme por todos los I.-220A detenidos. Además, mantiene lo que ya dijo en CiberCuba en mayo pasado: está convencido de que todos los I-220A se van a regularizar, pero habrá víctimas por el camino.

"La última semana del mes es cuando va el vuelo (de las deportaciones) para Cuba. La semana pasada, dos personas, I-220A sin órdenes finales de deportación fueron devueltas a Cuba. Uno, esperando su entrevista de miedo creíble en detención. El otro, esperando su juicio final de asilo. Los dos fueron montados en un avión y a la fuerza, dejados en Cuba. Creo que es una injusticia. En este momento estoy revisando uno de los casos y se lo estoy mandando a una persona que trabaja con el Gobierno para ver si puedo buscar la forma de que regrese a los Estados Unidos para su proceso, pero lo veo muy difícil", dijo Allen.

El abogado reconoció en el programa semanal que tiene los lunes a las 11.00 horas en CiberCuba, que en este momento, "todas las personas I-220A que están en detención corren un peligro enorme". Eso se debe, en opinión de Willy Allen, a que este Gobierno no está siguiendo sus propias reglas y lo que busca es deportar. Lo hicieron con casi 200 venezolanos que fueron deportados y la mitad de ellos, o tenían TPS o estaban esperando Cortes. Muy pocos tenían delitos criminales. En este momento, en realidad, la necesidad de lucir que son fuertes, la necesidad de lucir que están deportando y que están creando ese odio contra los emigrantes está llevando a este tipo de injusticias", añadió.

Lo peor es que Willy Allen cree que van a venir más deportaciones de cubanos con I-220A. "Creo que vamos a ver más injusticias. Temo por los cubanos con I-220A que están detenidos. Temo que, igual que los que yo tengo en detención, muchos de ellos vayan a ser deportados".

El abogado contó, en declaraciones a CiberCuba, que una colega suya de Houston le ha comentado que un oficial de Inmigración le dijo que iban en busca de cubanos para deportarlos. La explicación podría estar en que hasta el propio Gobierno espera para diciembre de este año argumentos a favor de que la I-220A es un parole y, por tanto, sus beneficiarios pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano al año y un día de estar en Estados Unidos. Esto derivaría en que cerca de 400.000 cubanos podrían conseguir la residencia por esa vía. Pero no hay nada confirmado. Son todo conjeturas. Es más, Willy Allen cree que ese oficial hizo ese comentario para infundir miedo.

"No sé si eso fue una mentira. Sospecho que fue una exageración del oficial, que fue algo que dijo para crear miedo y pánico. Una vez más, preocupación alta, pero no tengo miedo, no entro en pánico", insistió.

No obstante, reconoció que en estos momentos está muy preocupado, porque está viendo "muchas irregularidades en la forma en que DHS y ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) están actuando". Aún así, Allen reconoce que el sistema judicial americano es muy garantista. "Yo creo en el sistema americano y creo en el sistema judicial americano", señaló.

En estos momentos se calcula que hay 400.000 cubanos con I-220A, pendientes de un fallo judicial que se espera para enero, pero cuyos argumentos se conocerán, previsiblemente, en diciembre. Esa decisión puede cambiar el destino de muchas familias si finalmente se considera que los I-220A son un parole porque fueron inspeccionados y admitidos en frontera. De ser así, al día siguiente de hacerse pública la decisión judicial, los que llevan más de un año y un día en EE.UU. podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.