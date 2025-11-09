Retiran valla a favor de los presos políticos cubanos en ciudad colombiana que acoge cumbre de la CELAC-UE

La retirada de una valla que pedía libertad para presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, desata denuncias de censura por parte de la ONG Raza e Igualdad.

Domingo, 9 Noviembre, 2025 - 16:20

Valla retirada Foto © Facebook / The International Institute on Race, Equality and Human Rights

Una valla que pedía la libertad de los  presos políticos cubanos fue retirada en Santa Marta, Colombia, sede de la Cumbre CELAC-UE

La valla, situada a las afueras del aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Santa Marta, “exigía libertad para las personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, informó el Instituto Raza e Igualdad, que la había colocado.

“Fue retirada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, bajo el argumento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes ‘de contenido político’ durante la Cumbre CELAC-UE”, se lee en el post de la ONG.

“¡Este acto es censura y vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión! Desde Raza e Igualdad seguiremos denunciando las violaciones a los derechos humanos y exigiendo democracia y libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, denunciaron.

La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) se inauguró este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta.

La delegación del régimen cubano está encabezada por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa.

El presidente izquierdista de Colombia Gustavo Petro es uno de los pocos aliados que le queda al régimen cubano en la región. Recientemente, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le mostró su apoyo en medio de su diferendo con la Administración Trump.

Preguntas frecuentes sobre la retirada de la valla a favor de los presos políticos cubanos en Colombia

¿Por qué fue retirada la valla a favor de los presos políticos cubanos en Santa Marta?

La valla fue retirada por orden de la Alcaldía de Santa Marta, bajo el argumento de directrices que prohíben la exhibición de mensajes de contenido político durante la Cumbre CELAC-UE. La ONG Instituto Raza e Igualdad, que colocó la valla, denunció este acto como censura y una violación a la libertad de expresión.

¿Qué posición tiene el gobierno colombiano en relación con la situación política de Cuba?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mostrado cierto apoyo al régimen cubano en el pasado, manteniendo un discurso crítico hacia las políticas de exclusión de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela de eventos internacionales. Petro ha manifestado su desacuerdo con la exclusión de estos países de la Cumbre de las Américas y ha promovido una agenda de cooperación con ellos en otros foros internacionales.

¿Cuál es la situación de los presos políticos en Cuba?

En Cuba, la cantidad de presos políticos se mantiene alta, con cifras que alcanzan al menos 1,155 personas, según organizaciones como Prisoners Defenders. La situación ha sido criticada internacionalmente, y hay un llamado constante para que el régimen cubano libere a los opositores políticos encarcelados.

¿Qué papel juega la CELAC en las relaciones internacionales de Cuba?

La CELAC ha sido un foro donde Cuba ha encontrado apoyo entre algunos países de la región, especialmente aquellos con gobiernos de tendencia izquierdista. El régimen cubano utiliza la CELAC para fortalecer sus alianzas políticas y económicas, a pesar de las críticas internacionales sobre su historial de derechos humanos.

