Retiran valla a favor de los presos políticos cubanos en ciudad colombiana que acoge cumbre de la CELAC-UE

Una valla que pedía la libertad de los presos políticos cubanos fue retirada en Santa Marta, Colombia, sede de la Cumbre CELAC-UE

La valla, situada a las afueras del aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Santa Marta, “exigía libertad para las personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, informó el Instituto Raza e Igualdad, que la había colocado.

“Fue retirada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, bajo el argumento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes ‘de contenido político’ durante la Cumbre CELAC-UE”, se lee en el post de la ONG.

“¡Este acto es censura y vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión! Desde Raza e Igualdad seguiremos denunciando las violaciones a los derechos humanos y exigiendo democracia y libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, denunciaron.

La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) se inauguró este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta.

La delegación del régimen cubano está encabezada por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa.

El presidente izquierdista de Colombia Gustavo Petro es uno de los pocos aliados que le queda al régimen cubano en la región. Recientemente, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le mostró su apoyo en medio de su diferendo con la Administración Trump.