Activista cubano expulsado por Luis Arce pide justicia al nuevo presidente de Bolivia

El activista cubano Magdiel Jorge Castro pidió al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que revise su caso de expulsión del país, ordenada en diciembre de 2022 durante el gobierno del expresidente Luis Arce Catacora y ejecutada por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En una carta abierta publicada este domingo desde Madrid, Magdiel Jorge Castro recordó en su perfil de X que fue expulsado del territorio boliviano a pesar de residir legalmente en el país y sin que existiera proceso judicial ni acusación alguna.

Calificó el hecho como una decisión política adoptada bajo presión externa, que vulneró el debido proceso, la libertad de expresión y los principios más elementales del Estado de Derecho.

El comunicador explicó que el 19 de diciembre de 2022, la Dirección General de Migración le notificó la Resolución de salida obligatoria N.º SCD-562/22, que ordenaba su expulsión y una prohibición de ingreso por tres años.

Según el documento, la medida se basó en una supuesta “alteración del orden público” derivada de sus opiniones en redes sociales, sin describir hechos ni citar pruebas.

Castro señaló además que la resolución invocó numerales inexistentes del artículo 38 de la Ley 370 de Migración, así como los artículos 37 y los Decretos Supremos 1923 y 4574, que —según subraya— “son procedimentales, no causales”.

El 21 de diciembre, interpuso un Recurso de Revocatoria en Santa Cruz de la Sierra, alegando la inexistencia de causal, la falta absoluta de motivación y la violación de los artículos 13, 14, 21 y 106 de la Constitución Política del Estado, además de la sentencia SCP 0212/2014-S3, que exige fundamentación para todo acto administrativo.

En su declaración sostuvo que nunca existió alteración del orden público, que no tenía antecedentes ni procesos y que sus publicaciones “se referían a la realidad cubana, no a la política interna boliviana”.

El activista, una de las voces más críticas del régimen cubano desde el exilio, indicó que la autoridad acogió la revocatoria y suspendió la medida, reconociendo la falta de sustento.

Sin embargo, ocho días después, el 29 de diciembre de 2022, se le notificó una nueva resolución (SCD-589/22), firmada en Santa Cruz, que reinstaló la expulsión y la misma prohibición de ingreso, sin hechos nuevos ni motivación adicional.

“Así se consumó un acto contradictorio e ilegal, ejecutado bajo instrucción del entonces presidente Luis Arce Catacora y operativizado por el ministro Eduardo del Castillo”, escribió.

El comunicador cubano también vinculó su caso con la Cumbre del ALBA-TCP celebrada en La Habana, a la que asistieron Arce y Miguel Díaz-Canel.

Sostuvo que su expulsión “respondió a un contexto de alineamiento político con el régimen cubano”, que lo identifica como periodista crítico y opositor.

Castro consideró que convertir a Bolivia en eco de la censura extranjera fue un golpe a la libertad de prensa y a la soberanía institucional del país, históricamente abierto y plural.

Añadió que la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la arbitrariedad del caso, señalando que constituía un precedente peligroso para periodistas y activistas extranjeros.

El activista, que recibió amenazas del gobierno de Bolivia, recordó que la prohibición de ingreso por tres años expira en diciembre de 2025, y aclaró que su pedido no busca restitución material, sino “un acto de reparación simbólica y moral”.

“Mi expulsión, señor Presidente, no solo me afectó personalmente, también afectó la imagen y el prestigio institucional de Bolivia, al poner su aparato migratorio al servicio de una decisión política de un gobierno extranjero”, afirmó.

En su carta, solicitó que la actual administración reconozca públicamente la arbitrariedad de aquella medida y ordene la revisión oficial de las resoluciones SCD-562/22 y SCD-589/22, no como trámite formal, sino como “un gesto de justicia que reafirme el compromiso del Estado boliviano con la libertad de expresión, el debido proceso y la dignidad humana”.

Recordó que vivió en Bolivia con residencia legal, trabajó y fue acogido por un pueblo generoso.

“Esta solicitud nace del respeto, la gratitud y el amor hacia un país que siempre admiré, y que confío sabrá rectificar lo que nunca debió ocurrir”, expresó.

El activista, actualmente residente en España, también aseguró que un gesto de reconocimiento y rectificación del Gobierno boliviano sería “una señal esperanzadora para la comunidad cubana en Bolivia, que busca refugio frente a las dictaduras, y para todos los periodistas que aún creen en la fuerza de la verdad”.

Cerró su carta deseando éxito al nuevo mandatario boliviano y reiterando su confianza en que la revisión de su caso “honrará la memoria democrática del país y consolidará su liderazgo moral en la región”.