Regalan un televisor a una familia cubana que nunca había tenido uno: “Veíamos la novela en casa del vecino”

Una familia cubana de la provincia de Holguín vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida cuando la creadora de contenido Arteshada les llevó un televisor nuevo, el primero que tienen en su hogar.

“Ellos siempre iban a ver la novela en casa del vecino, ahora gracias a Leidy ya no lo tendrán que hacer más”, comentó la joven en el video publicado en Instagram, donde se muestra la entrega del regalo y la emoción de la familia al recibirlo.

El equipo fue donado por Leidy (@1002leidy_laura), una seguidora de la influencer que decidió comprarlo después de conocer la historia de Teresa y su familia, quienes viven en una situación de vulnerabilidad. En las imágenes se observa cómo Arteshada entra a la humilde vivienda, conversa con los familiares y les ayuda a colocar el televisor y su soporte.

“Vamos a regalarle un televisor a Teresa y su familia… jamás en su vida han tenido uno”, explicó la creadora al inicio del video, donde también relató que Teresa estaba enferma y apenas podía levantarse de la cama.

Para completar la sorpresa, la joven detalló que el televisor venía acompañado de una cajita decodificadora y una memoria USB con películas y novelas, hasta que puedan conseguir el cable coaxial necesario para captar los canales nacionales.

El video conmovió a cientos de usuarios en redes, que expresaron su emoción y agradecimiento por el gesto. “Ella diciéndole que no llore y yo aquí rajada en llanto”, escribió una seguidora. Otro comentó: “Esta chica y las personas que colaboran con todo esto se merecen el mundo y más”, mientras muchos dejaron corazones, aplausos y mensajes de bendición: “Qué gesto tan bonito”, “Me hiciste llorar, por fin esa familia no tendrá que ir más a casa del vecino para ver la televisión”, “Bendiciones para todos los que ayudan”.

Este no es el primer acto solidario de Arteshada con la familia. Días antes, la joven había publicado otro video donde llevó donaciones básicas: un fogón de carbón, aceite, bombillas, pollo, carbón, puré de tomate, dinero, café y chucherías.

“Gracias a cada uno de ustedes que me ayudó, yo nunca tendré cómo agradecerles más que decirles incansablemente gracias y desearles lo mejor del mundo”, escribió entonces la creadora en su perfil.

Gestos como estos han despertado una ola de empatía entre los cubanos, que destacan la importancia de este tipo de acciones en un momento en que muchas familias atraviesan situaciones difíciles.