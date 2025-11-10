Regalan un televisor a una familia cubana que nunca había tenido uno: “Veíamos la novela en casa del vecino”

Una familia cubana de la provincia de Holguín vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida cuando la creadora de contenido Arteshada les llevó un televisor nuevo, el primero que tienen en su hogar.
“Ellos siempre iban a ver la novela en casa del vecino, ahora gracias a Leidy ya no lo tendrán que hacer más”, comentó la joven en el video publicado en Instagram, donde se muestra la entrega del regalo y la emoción de la familia al recibirlo.
El equipo fue donado por Leidy (@1002leidy_laura), una seguidora de la influencer que decidió comprarlo después de conocer la historia de Teresa y su familia, quienes viven en una situación de vulnerabilidad. En las imágenes se observa cómo Arteshada entra a la humilde vivienda, conversa con los familiares y les ayuda a colocar el televisor y su soporte.
“Vamos a regalarle un televisor a Teresa y su familia… jamás en su vida han tenido uno”, explicó la creadora al inicio del video, donde también relató que Teresa estaba enferma y apenas podía levantarse de la cama.
Para completar la sorpresa, la joven detalló que el televisor venía acompañado de una cajita decodificadora y una memoria USB con películas y novelas, hasta que puedan conseguir el cable coaxial necesario para captar los canales nacionales.
El video conmovió a cientos de usuarios en redes, que expresaron su emoción y agradecimiento por el gesto. “Ella diciéndole que no llore y yo aquí rajada en llanto”, escribió una seguidora. Otro comentó: “Esta chica y las personas que colaboran con todo esto se merecen el mundo y más”, mientras muchos dejaron corazones, aplausos y mensajes de bendición: “Qué gesto tan bonito”, “Me hiciste llorar, por fin esa familia no tendrá que ir más a casa del vecino para ver la televisión”, “Bendiciones para todos los que ayudan”.
Este no es el primer acto solidario de Arteshada con la familia. Días antes, la joven había publicado otro video donde llevó donaciones básicas: un fogón de carbón, aceite, bombillas, pollo, carbón, puré de tomate, dinero, café y chucherías.
“Gracias a cada uno de ustedes que me ayudó, yo nunca tendré cómo agradecerles más que decirles incansablemente gracias y desearles lo mejor del mundo”, escribió entonces la creadora en su perfil.
Gestos como estos han despertado una ola de empatía entre los cubanos, que destacan la importancia de este tipo de acciones en un momento en que muchas familias atraviesan situaciones difíciles.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad en Cuba y la situación actual de las familias vulnerables
¿Cómo ha impactado la solidaridad en Cuba ante la situación de vulnerabilidad de sus familias?
La solidaridad en Cuba ha generado un impacto positivo al brindar apoyo material y emocional a familias vulnerables. Gestos como el de Arteshada y otros creadores de contenido han movilizado a la comunidad para ayudar a quienes lo necesitan, proporcionando desde electrodomésticos hasta alimentos. Estas acciones han despertado una ola de empatía y unión entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.
¿Qué papel juegan los creadores de contenido en la ayuda a familias cubanas necesitadas?
Los creadores de contenido en Cuba han asumido un papel crucial en la visibilización y apoyo a familias necesitadas. Al compartir historias de vulnerabilidad y realizar actos de solidaridad, estos influencers no solo brindan ayuda directa, sino que también inspiran a otros a colaborar. Este fenómeno ha sido clave para suplir carencias del sistema de asistencia social, generando una red de apoyo comunitario.
¿Cuál es la situación actual de las familias cubanas en términos de acceso a bienes básicos?
Muchas familias cubanas enfrentan dificultades para acceder a bienes básicos debido a la escasez económica y el colapso del sistema de asistencia social. Esto se refleja en la falta de electrodomésticos, alimentos y otros recursos esenciales. La situación ha llevado a que las comunidades se unan en gestos de solidaridad para tratar de paliar estas carencias.
¿Cómo reaccionan las redes sociales ante las acciones solidarias en Cuba?
Las redes sociales reaccionan de manera positiva y emotiva ante las acciones solidarias en Cuba. Vídeos y publicaciones que muestran gestos de ayuda y empatía suelen volverse virales, generando una ola de apoyo y comentarios de agradecimiento. Estas plataformas amplifican el impacto de las acciones solidarias, motivando a más personas a sumarse a estas iniciativas.
