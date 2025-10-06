"Tengo cero noticias de Frank Abel": Influencer Destino Positivo preocupado por la situación del locutor cubano

El influencer dominicano Destino Positivo expresó su preocupación por la situación actual del locutor cubano Frank Abel, tras recibir mensajes de seguidores y allegados que desconocen su paradero.
“Desde hace tres meses más o menos que Frank Abel se fue de esta plataforma, yo estoy igual que ustedes”, afirmó el creador de contenido en un video reciente, donde aseguró no tener ninguna información sobre el locutor. “Yo tengo cero noticias de Frank Abel”, recalcó.
Destino explicó que ha intentado repetidamente contactar a Frank Abel a través del número que tenía registrado, pero no ha recibido respuesta a sus llamadas ni mensajes. También intentó localizar a su hermana, sin éxito.
“Es un poco preocupante, inquietante, no saber nada, no tener noticias de él por la manera como él se fue, depresivo”, confesó.
El influencer aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo al locutor cubano: “Como siempre te lo he dicho hermano, tú sabes que puedes contar conmigo, en lo personal, en lo económico, cualquier cosa en la que pueda ayudarte y que necesites”.
En julio pasado, Frank Abel anunció públicamente su salida del programa Destino Tolk y su retiro del mundo artístico. Desde entonces, se ha mantenido alejado de las redes sociales y no ha ofrecido señales públicas de su estado actual.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Frank Abel y Destino Positivo
¿Por qué está preocupado el influencer Destino Positivo por Frank Abel?
Destino Positivo ha expresado preocupación por Frank Abel debido a que desde hace tres meses no ha tenido noticias de él y no ha logrado contactarlo ni a través de su número de teléfono ni por medio de su hermana. La última aparición pública de Frank Abel fue cuando anunció su retiro del programa Destino Tolk y del mundo artístico, lo que ha generado incertidumbre sobre su paradero y estado actual.
¿Cuáles fueron las razones del retiro de Frank Abel del mundo artístico?
Frank Abel se retiró del mundo artístico debido a una etapa personal complicada que incluye problemas de salud, un proceso judicial en la corte de migración y nuevos proyectos en su vida sentimental. Decidió tomarse un descanso para enfocarse en su familia y en su salud, y mencionó que quiere huir de las noticias malas y la falsedad de los medios.
¿Qué problemas legales enfrenta Frank Abel en Estados Unidos?
Frank Abel enfrenta un posible proceso de deportación tras recibir una notificación de deportación de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Aunque solicitó asilo político hace tres años, su proceso no ha avanzado favorablemente, y ahora se encuentra en un limbo legal que pone en riesgo su permanencia en el país.
¿Cómo ha respondido Alexander Otaola a la situación de Frank Abel?
Alexander Otaola ha respondido con sarcasmo y críticas a la situación migratoria de Frank Abel, sugiriendo que sus problemas legales son un espectáculo mediático. Otaola ha cuestionado la validez del asilo político de Frank Abel y ha criticado su falta de activismo en favor de la libertad de Cuba, lo que, según él, dificultará que pueda sustentar su solicitud de asilo.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.