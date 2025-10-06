"Tengo cero noticias de Frank Abel": Influencer Destino Positivo preocupado por la situación del locutor cubano

El influencer dominicano Destino Positivo expresó su preocupación por la situación actual del locutor cubano Frank Abel, tras recibir mensajes de seguidores y allegados que desconocen su paradero.

“Desde hace tres meses más o menos que Frank Abel se fue de esta plataforma, yo estoy igual que ustedes”, afirmó el creador de contenido en un video reciente, donde aseguró no tener ninguna información sobre el locutor. “Yo tengo cero noticias de Frank Abel”, recalcó.

Destino explicó que ha intentado repetidamente contactar a Frank Abel a través del número que tenía registrado, pero no ha recibido respuesta a sus llamadas ni mensajes. También intentó localizar a su hermana, sin éxito.

“Es un poco preocupante, inquietante, no saber nada, no tener noticias de él por la manera como él se fue, depresivo”, confesó.

El influencer aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo al locutor cubano: “Como siempre te lo he dicho hermano, tú sabes que puedes contar conmigo, en lo personal, en lo económico, cualquier cosa en la que pueda ayudarte y que necesites”.

En julio pasado, Frank Abel anunció públicamente su salida del programa Destino Tolk y su retiro del mundo artístico. Desde entonces, se ha mantenido alejado de las redes sociales y no ha ofrecido señales públicas de su estado actual.

