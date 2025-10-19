¡300 mil dólares de presupuesto! Primer vistazo a la locación del reality El Rancho de Destino

Vídeos relacionados:
¡Empezaron los preparativos! El esperado reality El Rancho de Destino parece ser una realidad. La nueva producción de Destino Tolk se prepara para abrir sus puertas con una propuesta ambiciosa: combinar música, convivencia, competencias y mucha polémica en un entorno de lujo.
Las primeras imágenes de la locación donde se llevará a cabo el reality, compartidas en el Instagram de Destino Tolk, muestran una espectacular propiedad rodeada de vegetación tropical, con una amplia piscina central, jacuzzi, zonas de descanso y un área techada para eventos y grabaciones.
El interior destaca por su diseño moderno, pisos de madera pulida, ventanales amplios y espacios luminosos que servirán como escenario para la convivencia de los artistas y las grabaciones principales del reality.
En el perfil en Instagram Destino Tolk se anunció la noticia en redes con entusiasmo y se desveló el presupuesto destinado a este reality: “Empezaron los preparativos El Rancho de Destino ya es una realidad más de 300 mil dólares en presupuesto”.
El influencer dominicano Dany Pérez, Destino Positivo, busca elevar el nivel de las producciones independientes en Miami, apostando por un formato visualmente atractivo y lleno de figuras del panorama musical y digital.
Estos son los primeros confirmados de El Rancho de Destino están los confirmados son Fiu Fiu, el influencer dominicano A Tu Edad y Kenny Robert, mientras que el actor Alejandro Cuervo ha sido invitado al rancho.
